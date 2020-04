Frank Iero de My Chemical Romance te enseña a tocar sus rolas en guitarra

Con los días pasando entre cuatro paredes, estar ocupados es una de las cosas más importantes para mantenerse saludables. Por ejemplo, aprender a tocar un nuevo instrumento es una excelente idea para matar los ratos libres. Ojo, no todo es echarse a ver televisión. Si eres de esos que ya puso las manos en acción y agarró una guitarra para aprender, tienes que saber que por ahí tienes a un nuevo maestro de lujo. Frank Iero, el guitarrista de My Chemical Romance, está aprovechando su tiempo libre filmando videos tutoriales para enseñarte algunos de los mayores éxitos de la banda.

Con la gira de reunión de My Chemical Romance en pausa debido a la pandemia de coronavirus, Frank Iero se puso más que buena onda y se aventó unos tutoriales para que tu yo del 2007 (más o menos) aprenda a tocar las rolas que tanto le gustan. Aunque la docencia no es particularmente lo suyo, Iero se avienta de principio a fin dos de las rolas más queridas de la banda: “Ghost of You” y “Welcome to the Black Parade”.

En cuanto a My Chemical Romance, su gira de reunión ahora comenzará con una serie de espectáculos en el Reino Unido y Europa en junio y julio, si es que todo llega a mejorar para entonces. Después de tocar por allá, se van a dirigir a América del Norte en septiembre para dar otra ronda de shows.

Por estas fechas, es cuando todos los fanáticos mexicanos de Gerard Way, esperan con los dedos cruzados que se den una vuelta por México. Aún sin nada confirmado, es cuestión de esperar si eventualmente los tendremos de este lado. Por lo pronto les dejamos un video de los riffs favoritos de Iero de My Chemical Romance: