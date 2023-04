Que fin de semana tan movidito nos aventamos con el primer fin de semana de Coachella 2023, ¿no creen? Durante tres días y gracias a la magia del internet de las cosas, tuvimos chance de ver grandes actos que nos dejaron con el ojo cuadrado. Sin embargo, uno de los mas esperados era Frank Ocean, quien regresó después de cinco años y anunció un nuevo disco.

Como recordarán, fue el 13 de agosto de 2017 y en el escenario del Flow Festival en Finlandia donde el cantante y productor estadounidense dio su más reciente presentación. Desde entonces, Frank Ocean se mantuvo fuera de los reflectores hasta que anunció que volvería para cerrar el tercer día de Coachella. Aunque eso sí, su show dejó sentimientos encontrados.

De entrada, todos los que no tuvimos chance de lanzarnos a Indio, California nos agüitamos un montón porque casi de último minuto, anunciaron que no transmitirían en línea el show de Frank Ocean en Coachella 2023. Como era de esperarse, esto causó el enojo de miles de personas en el internet de las cosas, pues muchísimos querían ver desde sus casas el esperado regreso de este artistazo.

Por si esto no fuera suficiente, quienes estuvieron presentes en el Empire Polo Club también se sacaron de onda, porque Frank Ocean tardó más de una hora en salir al escenario principal de Coachella. Luego de un montón de espera, el cantante y productor salió, y se aventó una presentación que dejó muchas sensaciones essstrañas, pues en algunas partes se rifó y en otras no tanto.

De acuerdo con FADER, con una chamarra deportiva azul, Frank Ocean abrió su presentación en Coachella 2023 con “Novacane”, y a partir de ahí tocó algunos de sus mas grandes hits como “Bad Religion”, “Chanel” y “White Ferrari”, solo que se las echó de una manera reelaborada, sacando nuevas versiones en vivo de estos rolones.

Luego de “White Ferrari”, Frank Ocean habló al público de Coachella 2023 y aclaró que no estrenaría música nueva en su set, pues desde Blonde de 2016 no ha sacado un álbum de estudio fresquecito.

“Ha pasado tanto tiempo. Todas las personas con las que he hablado me han dicho cuánto tiempo ha pasado, tanto, tanto tiempo… pero te he extrañado (hablándole al público) (…) Quiero hablar sobre por qué estoy aquí, porque no es por el nuevo álbum. No es que no haya un nuevo álbum, pero no lo hay ahora mismo. No es ahora”.

Mencionó Frank Ocean durante su presentación en Coachella 2023