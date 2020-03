Franz Ferdinand te tiene bien cubierto esta tarde para que te des una muy buena relajada en estos días complicados de aislamiento social. Como parte de una serie de fiestas virtuales de escucha organizadas por Tim Burgess, vocalista de The Charlatans, la banda formada en Glasgow, Escocia será la protagonista de la sesión de hoy (24 de marzo). Compartiendo en una lista los discos que se estarían escuchando de manera simultánea, Burges anunció que el disco que hoy escucharemos juntos es nada más y nada menos que el álbum debut homónimo de Franz Ferdinand.

Todos los fans alrededor del mundo que quieran unirse a estas fiestas, deben empezar la reproducción de los discos en punto de las 16:00 horas. En esta ocasión, hay mucho furor por escuchar junto con Kapranos el disco con el que se presentaron al mundo. Además de reproducir el disco en punto de las 16:00, es importante que tengas abierta tu cuenta de Twitter a la mano. A través de esta red social, le podrás enviar preguntas a Alex Kapranos (@alkapranos), quien junto con más integrantes de la banda y Tim Burgess (@Tim_Burgess), las estarán contestando en vivo usando el hashtag #TimsTwitterListeningParty.

“La primera vez que vi a Franz Ferdinand fue en el 2003 (en el Centro de África en Londres)”, dijo Burgess anunciando a Kapranos como su invitado especial. “Esperamos su fiesta de escucha esta noche a las 10 p.m. GMT. Reproduzcan el vinilo, el CD o el álbum mientras Kapranos nos guía paso a paso”. Así que ya se la saben, hoy es tarde de escuchar Franz Ferdinand, y hacerle esa pregunta a la banda que siempre le han querido hacer…

I first saw @Franz_Ferdinand waaaaaay back in 2003 (at the Africa Centre in London). Looking forward to their listening party tonight at 10pm GMT

Play the vinyl, CD or stream the album as @alkapranos guides us through track by track https://t.co/CuLLUMrwJa pic.twitter.com/KBhLIzMOrc

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) March 24, 2020