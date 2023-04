Franz Ferdinand se rifó, pero al público le faltó en Tecate Pa'l Norte 2023

Después de un buen rato sin tocar en Monterrey, Franz Ferdinand regresó como uno de los actos principales del primer día de Tecate Pa’l Norte 2023, y vaya que no decepcionaron para nada, pues la rompieron durísimo en el festival. Aunque eso sí, debemos decir que el público no estuvo a la altura de lo que esperábamos para esta bandota.

Desde el principio, la banda escocesa sacó sus más grandes hits y no nos dieron respiro. Todavía no saludaban al público y ya andaban tocando los himnos de una generación, como “The Dark of the Matinée” y “No You Girls”, que calentaron los ánimos para una noche llena de clásicos y pura buena vibra.

Alex Kapranos y Franz Ferdinand fueron uno de los actos fuertes del primer día de Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Stephania Carmona

Franz Ferdinand llegó con toda la actitud a Tecate Pa’l Norte 2023

“¿Cómo están, Pa’l Norte?”, gritó Alex Kapranos, para hacer que el público en el festival se emocionara muchísimo. Y vaya que Franz Ferdinand jamás bajó el ritmo, pues “Walk Away” hizo que todos cantaran recordando a esa persona que tanto daño les hizo.

Con “Evil Eye” y “Don’t You Want To”, Franz Ferdinand puso a brincar a la gran mayoría del público de Tecate Pa’l Norte, que por cierto, hay que felicitar porque los verdaderos fans de la banda lo dieron todo, aunque habían muchos que ya estaban haciendo lugar para ver a Billie Eilish y nomás no conectaron.

Franz Ferdinand se aventó un setlist muy rifado en Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Stephania Carmona

“Jacqueline” fue una de las rolas más coreadas durante el show de Franz Ferdinand y sonó durísimo durante su presentación. Lo mismo pasó con “Love Illumination” y “Always Ascending”, que a pesar de ser las canciones más recientes de la banda, lograron que algunos brincaran y corearan estos verdaderos rolones.

Pero sin duda, el momento que todos esperaban era que sonara “Take Me Out”, todo un himno que hasta los que no son fans de Franz Ferdinand conocían, cantaron como si no hubiera un mañana. Y los entendemos, pues es inevitable no cantar y brincar al ritmo de esta canción que marcó a más de una generación.

Franz Ferdinand intentó conectar con el público, pero no todos los entendieron muy bien que digamos/Foto: Stephania Carmon

A pesar de que no todo el público conectó, Franz Ferdinand se rifó en Tecate Pa’l Norte 2023

Más adelante, pudimos escuchar un par de rolas más, como “Michael” y “Ulysses”, que de nuevo levantaron el ánimo e incluso vimos que muchos que ya andaban sentados en el pasto se levantaron para checar lo que estaba pasando en el escenario Tecate Light, a pesar de que Franz Ferdinand traía una fiestota recia.

“Quiero escucharlos gritar, quiero escuchar el ruido de Monterrey”, dijo Alex Kapranos antes de echarse “This Fire” y conectar con el m público, que aplaudió y se acabó las fuerzas que les quedaban. Con esta rola acabó el set de Franz Ferdinand en Tecate Pa’l Norte 2023 y vaya que dejaron a todos prendidos para cerrar el primer día del festival.

Alex Kapranos y Franz Ferdinand cerraron con todo su presentación en Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Stephania Carmona