Confirmado: ¡Funko lanzará una nueva figura de My Chemical Romance!

¿Quién no ama los Funko? Esos cabezones de vinil que vinieron a revolucionar la industria del juguete gracias a que existe una enorme variedad de ellos. Desde películas, series, personajes de la cultura pop y por supuesto de música, pues prácticamente tienen un muñeco del artista que se te venga a la mente, desde The Notorious B.I.G., grupos como BTS hasta ídolos del rock como Jimi Hendrix.

Y es justo los que involucran al rock los que más nos emocionan, pues a cada rato la empresa anuncia sorpresas para todos los que nos encanta este género. Por si no fuera suficiente anunciar su regreso, parece que My Chemical Romance trae más sorpresas bajo el brazo además de esto, porque Funko ha dado a conocer una nueva figura que sin duda los Killjoys de hueso colorado querrán tener.

Desde 2015 existen figuras del buen Gerard Way inspiradas en distintas etapas de la banda, empezando por el atuendo que uso para el disco Three cheers for sweet revenge con esa camisa negra y corbata roja, pasando por aquel épico muñeco vestido con el traje que My Chemical Romance utilizó para el recordado The Black Parade.

Cada uno de esos Funkos tiene una variante, las cuales por supuesto todos los coleccionistas y fanáticos de la banda apañaron en minutos. Ahora, Funko lo hace una vez más y nos trae una versión cabezona de Gerard Way con el atuendo que utilizó para el último disco de la banda, Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys ¿Lo recuerdan?

De acuerdo con la imagen posteada por la cuenta oficial de Funko, Gerard Way aparece con la chamarra azul y el icónico cabello rojo que traía en aquella época con su personaje de ‘Party Poison’, cuya figura también incluye la pistola de rayos amarillos que Way utilizó durante la era musical de los Killjoys.

¡¿Y cómo hago para comprar este Funko de My Chemical Romance?!

Aunque hace unos días un usuario de Reddit adelantó la sorpresa, fue hasta este 25 de junio cuando Funko confirmó la noticia de la figura de Gerard Way. Y si ustedes desean tener esta figura debemos decirles que aunque ya está en preventa a través de la página de Hot Topic, deberemos esperar un poco más, pues al parecer no hay envíos fuera de los Estados Unidos por la situación del COVID-19. ¡Pero sin duda esperaremos lo necesario con tal de tener esta belleza! 😍