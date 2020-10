‘As Long As You Are’: Future Islands abre de nuevo su corazón y lo llena de sintetizadores

Transcurridos tres años desde ‘The Far Field’, la banda de Baltimore lanza hoy ‘As Long As You Are’ como su nuevo disco de estudio. Future Islands incorpora ya como miembro permanente de la banda al baterista Michael Lowry, quien los llevaba acompañando en sus giras desde 2014.

Con la característica voz de Samuel Herring, los bajos pegajosos que maquila William Cashion y esas atmosféricas secuencias de Gerrit Wlmers, Future Islands nos ha regalado canciones desgarradoras y emotivas que nos ponen a bailar, y ahora suman este sexto álbum para cautivarnos de nuevo.

Un disco que fue creado en su totalidad por Future Islands

La banda ha reconocido que tuvieron más chamba para este LP de once rolas, ya que ellos mismo se aventaron todita la producción. Además, con la pandemia, solo podemos imaginar qué tan obsesivo te puedes poner como músico para entregar lo mejor a quien sigue tu proyecto.

Los sintetizadores reconfortantes abren el disco en “Glada”, una referencia a un pájaro que suena al inicio. Samuel está en una gran etapa en su vida, y ésta apertura habla sobre merecer amor, aceptación y confianza, por lo que los cuestionamientos que son frecuentes en el cuarteto llegan a un final feliz. Es genial el detalle del puente, en el que los sintetizadores se van y regresan, entre los versos optimistas que solo nos hacen esperar lo mejor de este disco.

Además del amor, hay críticas a las leyes de los Estados Unidos

No solo los sintetizadores del dream pop nos ponen a pensar, ya que las letras hablan sobre confiar y amar, una sencilla fórmula que hoy sentimos más necesaria en el encierro. “For Sure” hace una promesa amorosa en la fórmula que nos encanta de Future Islands: melodía ligera y un bajo bailable en una canción uptempo. Esta fórmula se repite en “Waking”, “Plastic Beach” y “Hit The Coast”, y creemos que jamás nos cansaremos de ella.

Notamos también una nueva faceta en sus mensajes al mundo, ya que “Born In A War” es una crítica a las armas y la violencia en Estados Unidos, y Samuel ha declarado que en Baltimore todos tienen armas, y el concepto de ser hombre y tener una arma es algo con lo que crecieron. Versos que refieren a vivir atado a estas ideas, a medir el éxito en dinero y violencia, nos parecen simplemente brillantes. El video lo acompaña en una interminable carrera:

Future Islands nos muestra cómo aprender del amor

El protagonismo de las progresiones en sintetizadores junto a la voz de Herring es innegable, pero estamos ante una banda que suma los demás elementos para apoyar su identidad musical. No hay manera de confundir a Future Islands con otro proyecto, y eso es un gran mérito.

Tirándole a innovar, ceden un espacio a la guitarra en “City’s Face”, un elemento que rara vez les hemos notado, en una canción brutal sobre asociar un lugar con pésimas experiencias en el amor. Duele, pero es cierto, y hoy logran decirlo desde un lugar amoroso, a manera de reconciliación para tener paz. Ojo, Future Islands es una banda sumamente madura, por sus historias de vida y desamor, lo que también nos hace aprender sobre nosotros mismos.

‘As Long As You Are’ parece la reconciliación con el pasado de Samuel y compañía

Apenas a la mitad del disco tenemos los sentimientos abiertos a lo que venga, y esa es la intención de la banda. Pero ahora aludiendo a tener paz con el pasado, el que nos regaló joyas de discos pasados sobre el desamor, que la verdad son bastante tristes.

“Plastic Beach” mantiene el mensaje sobre amor propio, y cómo solemos ser nuestros peores críticos, en lugar de nuestros propios apoyos. Los estándares de belleza son otro tema criticado, ya que somos lo que somos, y la única diferencia es el amor que uno se puede dar. Con una batería revolucionada, en una canción que revienta en el coro con sintetizadores pesados, nos gusta esta versión positiva de los Future Islands.

Future Island además, rinde homenaje al pop de otras épocas

As Long As You Are es un mantra que engloba todo el disco, pues sin importar los obstáculos, seguimos por acá y aprendemos la vida. Esta banda logra plasmar eso con sintetizadores inmensos como los de “Thrill”, y no podemos esperar por presenciarlos de nuevo, con la intensidad que Samuel muestra en el escenario.

Claro que Samuel deja la vida en sus letras, tal como lo muestra en este disco que además, es un homenaje a los sonidos que dejó el pop de los ochentas, con toques obscuros e inmensos, en una producción que, si bien les costó mucho, valió cada minuto de obsesión.