Si no has estado en una cueva por los últimos tres años, no necesitamos explicarte quién es Dua Lipa. Ahora, si has vivido como nosotros los últimos días, recluidos por el coronavirus, tenemos que contarte de una chica inglesa (de ascendencia kosovar) que volcó su carrera de modelo para aprovechar su color de voz. Y se lo agradecemos bastante.

Buscada por músicos como Mark Ronson, Calvin Harris, y Diplo; Dua Lipa no ha tenido pausa alguna desde que “New Rules” fue una de las canciones del año en 2017. Ahora, nos comparte lo que para ella es un disco atemporal, con el oxímoron Future Nostalgia y un equipo inmejorable: Jeff Bhasker (Kanye West, Harry Styles), Ian Kirkpatrick (Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gomez) y SG Lewis (LANY, Clairo).

En un intro no tan común para un álbum claramente pop, con metareferencias a la música y a la canción que estás escuchando, Dua Lipa pone el tono para el resto del disco: letras sobre retos, empoderamiento femenino, producción retro y humor. En un acento pronunciadamente más inglés que en la mayoría de sus canciones, busca alistarte para los siguientes diez tracks.

“Don’t Start Now” lleva desde noviembre en todos lados, pero no nos cansamos en absoluto de ella, ni del fiel acompañante de Dua para todo el álbum, el bajo con líneas sólidas y pegajosas. Es un nuevo clásico, justo lo que Dua ha declarado que quiere lograr con su segundo LP, en el que su voz ocupa el rango completo que tiene, y la producción es brutal: cuerdas, grabaciones vocales de personas en una reunión y hasta percusiones nuevas para su catálogo.

Continuando con los sonidos de finales de los ochentas en un empaque refinado, la inglesa reconoce también caer en el amor con “Cool”, entre sintetizadores que se tambalean y se apoyan, de nuevo, en el bajo. En este tipo de canciones, la huella de Dua Lipa es no reventar como en alguna colaboración con gigantes de la electrónica, sino que lo mantiene íntimo, para ella y sus fans.

Posiblemente el track más representativo de Future Nostalgia es “Physical”, con una línea de sintetizador más obscura, que sigue el mensaje directo de Dua Lipa, sin rodeos invita a no dormir a alguien, a bailar sin ver el final. Es la estructura detrás de casi todo este disco.

Viene un cambio de ritmo con “Levitating” (“Don Diablo” de Miguel Bosé como les explicamos acá). En este tema, Dua Lipa homenajea mucho al funk con vocoder en el que la voz suena a través de un teclado, una referencia más cercana es Daft Punk (escuchen bien el “moonlight” en voz digital). Ya en modo enamorada, también nos convence de incluir nuevas versiones de los sonidos que la influyeron, hasta el momento.

Una maravilla en producción e ideas es “Pretty Please”, que empieza con el duo protagonista del disco: la voz de Lipa junto al bajo redondo y sólido. Ya a estas alturas está extrañando sin pena a alguien, y la simplicidad funciona en una canción bien pensada con elementos que se añaden en medidas justas.

Un interludio eléctrico, que agrega samples de la misma voz de la inglesa (no necesita cameos daftpunkianos) y cierra uno de los sencillos de lo que va del año.

Mucho amor fallido

Tema constante en el disco es intentar creer en el amor después de haber fallado, lo plasma en tracks como “Love Again”, con un intro que añade cuerdas clásicas; y también en un corte más nostálgico que futurista llega “Break My Heart”, sampleando directo a INXS en versión bailable, y con un video que nos deja pensando en cómo hicieron las transiciones.

El cierre viene con dos tracks refrescantes. “Good Bed” es tal vez la canción en donde Dua Lipa muestra su mejor capacidad vocal con agudos precisos, y divierte el descaro de aceptar que la intensidad de una relación sirve como precondición para ser buenos en la cama, en una especie de terapia propia.

Es inesperado el cierre con “Boys Will Be Boys”, que ataca a los hombres estereotipados, ella enfrenta las situaciones incómodas sobre ser mujer, objetivada y el resultado de repetirle a los niños que ser machos está bien. Esta canción liberadora hasta nos dice que si nos sentimos ofendidos por ella, estamos mal. Y un disco tan festivo busca dejar la siguiente lección.

Nos hubiera encantado una rola acústica (esperamos versión deluxe), y escuchar más material (dura apenas 37 minutos), pero es un álbum que estará en repetición por mucho tiempo, además de que no podemos esperar a bailarlo fuera de nuestras casas (ahora lugares de trabajo también).

Por cierto, así han estado las reacciones del mundo entero ante el lanzamiento de este nuevo disco de Dua Lipa.

Tracklist

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be Boys