Conoce a Gabriel Garzón-Montano y su interesante proyecto multicultural

Si algo nos falta en esta vida es tiempo para escuchar toda la música increíble y proyectos que nos vuelan la zabeza, pues a cada rato surgen artistas que andan haciendo cosas increíbles. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de esto, pero en esta ocasión queremos platicarles de un musicazo que seguramente les volará la cabeza, hablamos de Gabriel Garzón-Montano.

Probablemente este nombre no les suene, pero créanos cuando les decimos que este artista tiene un gran recorrido. Para que se den una idea, ha tenido chance de ser telonero de Lenny Kravitz e incliso Drake se interesó por una de sus rolas. Sin embargo, lo más importante de Gabriel es el enorme valor que tiene su proyecto, pues se ha encargado de romper esquemas para explorar géneros como se le dé la banda. Acá se los presentamos.

Foto vía Facebook: Gabriel Garzón-Montano

¿Quién es Gabriel Garzón?

Gabriel Lorenzo Garzón-Montano nació el 27 de junio de 1989 en la ciudad de Nueva York, siendo hijo de padre colombiano y madre francesa. Fue gracias a ella que nació su amor por la música, ya que su mamá colaboró en el conjunto de Philip Glass como cantante mezzosoprano e incluso trabajó con artistas importantes como Meredith Monk y Theo Bleclmann. Por si esto no fuera suficiente, también lo llevó de viaje por Europa cada vez que salía de gira, conociendo a grandes músicos en el camino.

La vida de Gabriel iba encaminada al arte, pues desde temprana edad ingresó al coro de la Ópera de Nueva York en el Lincoln Center y gran parte de su infancia se la pasó ahí, donde tomaba el papel de cantante mezzo soprano independiente. Sin embargo, todo cambió para él a los cinco años cuando sus padres se divorciaron, a partir de ese momento vivió entre Colombia y distintos lugares de la Gran Manzana, escuchando música de todo tipo.

Foto: Getty Images

A pesar de todo, Gabriel Garzón-Montano siempre supo que lo suyo era la música. Es por eso que a los 12 años aprendió a tocar la batería, y continuó con la guitarra, el piano y el bajo. Más tarde formó su primera banda llamada Mokaad durante sus años de universidad, donde aprendió a hacer arreglos de música funk junto a sus 12 compañeros e influenciado por artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye y Sly and the Family Stone.

Debutando con un EP muy personal

Desde entonces, Gabriel siguió componiendo canciones en su cuarto hasta que en 2014 y bajo el apoyo del sello independiente Styles Upon Styles, pudo estrenar su EP debut: Bishouné: Alma del Huila. El título de este material es muy interesante, ya que Bishouné es un apodo por el que su madre lo llamaba de niño, y Alma del Huila es el nombre del municipio colombiano de Garzón, el apellido de su padre.

Con estas rolas, Gabriel Garzón-Montano logró llamar la atención de varias personas importantes dentro de la escena alternativa de Nueva York. Eso sin contar la campaña DIY que armó para promocionarlo, pues armó varias copias del extended play y los distribuyó puerta a puerta en las tiendas de discos más importantes de la Gran Manzana. Pero sin duda, lo más importante de este momento fue cuando el cantante Mayer Hawthorne escuchó el EP en una tienda local y envió el álbum a Stones Throw Records, lo que creó la conexión con la disquera para su siguiente álbum.

Abriéndole a grandes como Lenny Kravitz y el sampleo que le armó Drake

Ese mismo año, Gabriel tuvo una oportunidad enorme, pues fue el encargado de abrir los conciertos de la gira de estadios que Lenny Kravitz armó por Europa, la cual llevó por nombre Strut. Pero eso no es todo, ya que además de ser su telonero, resulta que Garzón-Montano también es amigo de la hija y actriz del rockero, Zöe, quien tenía una sorpresa para él: el mismísimo Drake escucho su rola “6 8” y quería utilizar un sample de este tema para su siguiente canción.

Al final, el rapero canadiense usó un fragmento de esa melodía para “Jungle”, la cual apareció en su álbum If You’re Reading This It’s Too Late. Sin embargo, las colaboraciones para Gabriel Garzón-Montano no pararon ahí, pues esto solo fue el inicio para que después trabajara con la cantante pop Eliza Doolittle. Con todas esas cartas bajo el brazo, este musicazo empezó a presentarse en distintos foros importantes de Estados Unidos y ganándose a un público que quedaba impactado con sus actuaciones en vivo.

Lanzando sus primeros discos y creciendo como músico

Entre 2015 y 2016, Gabriel se la pasó presentando su proyecto por todos lados, e incluso tuvo chance de pisar escenarios importantes como Lollapalooza y Estéreo Picnic. Sin embargo, fue hasta 2017 cuando Garzón-Montano sorprendió estrenando su primer material discográfico, Jardín. Este álbum está fuertemente influenciado por la conexión del artista con la naturaleza y que nos da una vibra un tanto experimental pero relajada. De este disco sobresalieron rolas como “Fruitflies”, “Crawl”, “Sour Mango” y “The Game”.

Gracias a estas canciones, Gabriel Garzón-Montano logró que su música sonara en estaciones estadounidenses grandes, como KCRW y NPR, además logró tocar en el SXSW de Texas. Por si esto no fuera suficiente, el artista colombiano-francés publicó una versión instrumental del álbum donde se puede apreciar el enorme trabajo que hizo a la hora de componer todas las melodías.

A pesar de la pandemia, Gabriel no paró de trabajar y crear rolas. Justo cuando el mundo todavía sentía incertidumbre por el COVID, estrenó su segundo álbum de estudio titulado Agüita. El propio músico describió su trabajo en este material como “antigénero”, ya que en él coquetea con muchos sonidos diversos, incluyendo el reggaetón, el art rock, el trap, el hip hop, el urbano, la electrónica, el post-punk, el folk y la música ambiental junto al soul, funk y R&B alternativo, que son parte de su sonido.

Ahora, con este disco bajo el brazo, Garzón-Montano volvió a los escenarios y está preparando su regreso a México después de casi cinco años, ya que formará parte de la edición 2022 del Corona Capital Guadalajara, donde comparte cartel con grandes nombres del tamaño de The Strokes, Blondie, Kings of Leon, The Hives y más. Y la verdad es que nos emociona muchísimo verlo de vuelta en nuestro país.

¿Qué es lo que hace especial a Gabriel Garzón-Montano?

Como se habrán dado cuenta, el proyecto de Gabriel Garzón-Montano es sumamente interesante por un montón de razones. La primera –y una de las más obvias– es la música, pues en cada una de sus canciones podemos escuchar toda clase de ritmos ya que como él mismo ha mencionado, no le gusta encasillarse y eso hace que su propuesta llegue a un montón de oídos porque este bello arte es universal.

A esto habría que sumarle la inspiración que toma para componer sus rolas, pues la naturaleza y hasta su herencia multicultural son muy importantes para todo lo que hace. Sin duda, estamos ante uno de los músicos más talentosos de la actualidad y que seguramente en cuanto escuchen alguna de sus melodías, quedarán completamente enganchados. De verdad, tienen que prestarle sus oídos, después nos agradecen.