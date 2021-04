Foto: Captura de YouTube Garbage comparte el intenso video de “No Gods No Masters”, nuevo adelanto de su próximo álbum April 28th, 7:16pm April 28th, 7:17pm Andrés Vilchis Lanzamientos

Apenas llevamos cuatro meses del 2021 y en este relativamente corto tiempo, hemos visto el regreso de muchas increíbles bandas. Una de ellas es Garbage, quienes parecen más que listos para abrir una nueva etapa en su carrera con un nuevo álbum que veremos a mediados de este año.

El grupo anunció su vuelta a la escena a finales de marzo con la liberación de un nuevo sencillo, misma con el que hicieron oficial el lanzamiento de un próximo material de estudio. Ahora, en lo que este último llega, Shirley Manson y compañía nos muestran un adelanto más con “No Gods No Masters”.

Garbage regresa a la escena musical

Garbage lanzó su último disco, Strange Little Birds, por allá en el cada vez más lejano 2017 y desde entonces, los fanáticos de la banda se han mantenido a la espera de un nuevo material. Por supuesto, cada uno de los miembros ha tenido por ahí uno que otro proyecto que los ha mantenido ocupados a lo largo de estos cinco años, pero ya era momento de retomar actividades con el mítico combo de Wisconsin.

De esta manera, el pasado 30 de marzo la agrupación anunció sorpresivamente su regreso con una nueva rola titulada “The Men Who Rule the World” (que si no lo has escuchado, POR ACÁ le puedes echar oído), primer adelanto de lo que será No Gods No Masters, su séptima entrega discográfica.

“Es nuestra forma de tratar de dar sentido a lo alocado que está el mundo y el caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que crear en este momento”, comentó la vocalista en un comunicado reciente sobre este material discográfico que verá la luz en plataformas el próximo 11 de junio y del que hay nuevo adelanto con todo y video oficial.

El video oficial para “No Gods No Masters”

Al parecer, el nuevo disco de Garbage tendrá influencia de diversos estilos musicales. La rola anteriormente lanzada nos mostró el acercamiento de la banda hacia los sonidos más electrónicos e incluso un poco las texturas industriales, pero con “No Gods No Masters” (que le dará título al álbum) resaltan los sintetizadores new wave y tradicional estilo alternativo de la banda.

Sobre la temática de la canción, en un comunicado recogido por Consequence Of Sound, el grupo señaló que la letra tomó inspiración por las recientes protestas que han tenido lugar desde 2019 en Santiago, la capital Chile.

“Toda la ciudad estaba cubierta de graffitis; todos los antiguos museos y palacios. Y me sorprendió… La gente hermosa con la que estaba me dijo: ‘¿Pero por qué estás tan sorprendido? Estamos protestando por las vidas humanas y estás más sorprendida de que las propiedades, los edificios y los monumentos hayan sido dañados’… Eso fue una bofetada en la cara. Esta canción trata sobre reimaginar nuestra sociedad para el futuro, para nuestros hijos y no cometer los mismos errores una y otra vez”, mencionó Garbage. Checa el video de “No Gods No Masters” a continuación.