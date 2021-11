George FitzGerald: El virtuoso DJ y productor que te atrapará con sus beats

En el mundo de la música electrónica, hay un montón de DJ’s y productores haciendo cosas espectaculares, demostrando que este género ha crecido a pasos agigantados desde hace muchísimos años. Sin embargo, en la actualidad tenemos artistas que de plano nos dejan con la boca abierta por las canciones y ritmos que están mezclando en un solo lugar. Tal es el caso de George FitzGerald, quien lleva un buen rato creando beats increíbles.

Este productor británico ha tenido una carrera digna de repasar y que el mundo tiene que conocer. A pesar de que es originario en el Reino Unido y ahí había una enorme escena para desarrollarse, tomó un paso sumamente arriesgado: irse a otro país para arrancar formalmente con su carrera. Eso logró que con el paso del tiempo, concretara un sonido único así como colaboraciones con otros músicos, lo cual lo ha nutrido y dado forma a un estilo único.

¿Quién es George FitzGerald?

George Fitzgerald nació en Watfofrd, Reino Unido, pero creció en un pequeño suburbio cercano a Londres. Desde muy niño demostró no solo que le encantaba la música, también que tenía un montó de talento para interpretarla. Es por eso que a temprana edad empezó a tomar clases de piano, pero gracias a una persona muy importante dentro de su familia, supo cuál era el camino que quería tomar y a la larga sería por lo que el mundo lo conocería.

El propio productor menciona que la más grande influencia en su vida fue su hermano mayor, quien era DJ. Gracias a él, aprendió lo que era la música electrónica, pero lo más importante fue que le heredó sus tornamesas y algunos discos de drum & bass. Es por eso que entre los 12 y 13 años, George comenzó a coleccionar álbumes y sobre todo, tomó todas estas herramientas para empezar a crear sus propias mezclas. Aunque el camino no fue sencillo para él.

Mudarse de Londres a Berlín para crear música

Resulta que George FitzGerald creció y gracias a su amor por la música –y para estar de alguna manera dentro de lo que sucedía en ese género–, consiguió trabajo en la tienda londinense Black Market Records, uno de los lugares importantes para la escena británica electrónica. A este DJ le tocó el nacimiento de la escena dubstep a mediados de la década de 2000, y tomó esos ritmos como referencia para componer sus primeros beats.

Sin embargo, a pesar de que en esta tienda de discos conoció un montón de artistas espectaculares y que tenía todo para inspirarse en Londres, en 2010 decidió mudarse a Berlín. Una vez instalado en la capital alemana, empezó a reunir todos los componentes que más tarde conformarían su sonido. Pero todo cambió ese mismo año cuando Paul Rose (conocido por el pseudónimo Scuba) fichó a George para su influyente sello Hotflush Recordings.

Dejando todo para dedicarse a los beats

A partir de ese momento, George FitzGerald dejó todo para dedicarse a la música de tiempo completo. En un inicio, sus canciones eran dirigidas directamente para aquellos que querían sacar sus mejores pasos en las pistas de bailes de los clubes, creando temas malhumorados y melancólicos influenciados por el R&B, comenzando con “The Let Down”. A partir de ahí, comenzó a hacerse de un nombre en la escena berlinesa electrónica.

Luego de este sencillo, presentó otras rolas que continuaban con este estilo y ritmos, como “12” y “Don’t You”. Sin embargo, para 2011, George creó su propio sello discográfico, ManMakeMusic lanzó sus siguientes temas y sus primeros EPs como Child, aunque también colaboró con otros sellos en Berlín como Aus Music e Hypercolour con los que estrenó canciones como “Silhouette” y “Needs You” respectivamente. A partir de aquí, su carrera comenzó a tomar forma.

De una decepción amorosa a lanzar su álbum debut

Para 2012, George FitzGerald creó remixes para artistas respetados dentro del mundo independiente, como Jessie Ware y Throwing Snow, además armó mezclas para Resident Advisor y XLR8R. En 2013, este DJ y productor contribuyó a la serie Essential Mix de la BBC Radio 1, y por si esto no fuera suficiente firmó con el subsello de Domino Double Six Recordings, publicando los singles “Magnetic” y “I Can Tell (By the Way You Move)” a finales de año.

La música de FitzGerald empezó a evolucionar hacia un sonido techno/house más analógico, en lugar del estilo británico influenciado por la música de garage de sus trabajos anteriores. Por distintas cuestiones personales, como una relación fallida y la desilusión con la escena de los clubes, retrasaron la producción de su primer material discográfico de larga duración, aunque finalmente todas esta situaciones que tuvo que pasar

Del Corona Capital y Glastonbury a Coachella

Después de mucha espera y tras varios años de trabajo, el 24 de abril de 2015, George FitzGerald lanzó su álbum debut, Fading Love. En este disco cambiante y difuso contó con varios vocalistas y amigos musicales invitados, como Lawrence Heart y The Box In. Este material le valió el reconocimiento por parte de la crítica especializada e hizo que sus beats sonaran en gran parte del mundo. Sin embargo, esto solo era el inicio de algo más grande.

A pesar de que en 2013 ya se había presentado en una de las carpas de Glastonbury e incluso tocó en el Corona Capital de 2015 , para 2016 s ele presentó una gran oportunidad, pues George tuvo chance de tocar en Coachella, compartiendo cartel con LCD Soundsystem, Guns N’ Roses y Calvin Harris. En ese mismo año, armó un tour por varios festivales de Reino Unido, Holanda, Suecia, Irlanda y Alemania, donde le voló la cabeza a todos aquellos que tuvieron chance de verlo en vivo y a todo color reventando la tarima.

Su regreso a Londres y ‘All That Must Be’

En 2017, este DJ y productor anduvo de tour por gran parte del mundo, pero también sucedieron un montón de cosas en la vida de George FitzGerald que lo cambiaron para siempre. Tras casi una década viviendo en Berlín, decidió regresar a Londres y por si esto no fuera suficiente, se convirtió en padre. Y aunque no lo crean, todo esto lo tomó como influencia para componer lo que sería su segundo material discográfico.

El 9 de marzo de 2018, FitzGerald estrenó un nuevo álbum de estudio, All That. Must Be. En este disco en el que incluyó 10 canciones, vienen colaboraciones con artistas interesantes como Bonobo, Tracey Thorn y Lil Silva. En aquel año, también se presentó en nuevos países como España, Suiza, Polonia, Bélgica, Líbano, Italia, Francia y Canadá, logrando que su música y beats sonaran en ciudades que antes eran un sueño un tanto lejano.

Un descanso para armar otro proyecto

George FitzGerald cerró el 2018 con todo, lanzando un disco de remixes con los temas de su segundo álbum en el que colaboraron nombres del tamaño de Moby y Tokimonsta. Sin embargo, además de tocar en diversos festivales, el productor decidió darse un descanso de su proyecto personal aunque no dejó de hacer música. De hecho, se nutrió y creció colaborando con un montón de artistas de música electrónica espectaculares.

Cuando llegó la pandemia, George se encerró para trabajar de nueva cuenta con Lil Silva. El resultado de todas esas semanas dentro del estudio fue OTHERLiiNE, un proyecto en el que ambos colaboraron y que dio como resultado un disco homónimo que les recomendamos para disfrutar de todas esas texturas. Pero contra todo pronóstico, en 2021, el DJ británico nos sorprendió estrenando una rola en solitario, “Ultraviolet”.

¿Qué es lo que hace especial a George FitzGerald?

Sin duda, George FitzGerald es uno de los mejores y más interesantes productores de música electrónica que tenemos en la actualidad. Más allá de crear beats pegajosos y otros un tanto experimentales, a través de sus canciones nos demuestra su enorme talento pero sobre todo, nos queda muy claro que ama este género, ama lo que hace y es un nerd de las tornamesas y sintetizadores. Un verdadero melómano en toda la extensión de la palabra.

Pero hablando de su música, lo más llamativo de su trabajo es que ha explorado un montón de ritmos y sonidos. Ha ido desde el R&B y el house de garage hasta el más fino techno, eso da como resultado que tanto sus discos como sus sets en vivo sean una verdadera bomba que nos puede llevar por diferentes fases. Y por supuesto que si tienen chance de verlo en vivo, no pueden dejar pasar la oportunidad porque les volará la cabeza.