¿Gerard Way dio pistas sobre música nueva de My Chemical Romance?

Una de las noticias que nos dejó con la boca abierta en 2019 fue la reunión de My Chemical Romance, quienes se juntaron después de un descanso de seis años. Regresaron de manera espectacular, pues dieron un épico concierto en Los Ángeles donde repasaron gran parte de su discografía y por supuesto que los boletos se agotaron en cuestión de minutos. Pero desde entonces los fans se han preguntado si estrenarán música nueva.

Como recordarán, la banda comandada por Gerard Way tenía planeadas un montón de fechas para este 2020 en distintos festivales de Europa, pero el bendito coronavirus arruinó los planes que tenían y tuvieron que pasar todo para el próximo año. Sin embargo, todos aquellos que los siguen desde que presentaron discos como The Black Parade o Three Cheers for Sweet Revenge no pierden la esperanza de que lancen un nuevo álbum.

La extraña imagen de Gerard Way

Los rumores sobre música nueva de My Chemical Romance aparecieron desde que volvieron, y siendo completamente honestos, la banda no ha dado señales claras sobre esto. Pero ahora y gracias a una publicación de Gerard Way, los fans se volvieron a ilusionar y comenzaron a sacar teorías al respecto, algunos se están volando la barda y otros mantienen la calma pero todos están de acuerdo en que quiere decirnos algo.

Resulta que el frontman y vocalista de la banda subió a su cuenta de Instagram una imagen muy extraña el pasado 8 de noviembre. En ella podemos ver una estatua envuelta en la oscuridad en medio de efectos de luz borrosos, haciendo creer a algunos que Way podría estar burlándose del arte de un futuro lanzamiento de la banda, además todo lo dejo en misterio porque ni siquiera se dignó a escribir un pie de foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Way (@gerardway) el 8 de Nov de 2020 a las 11:19 PST

¿Se viene música nueva de My Chemical Romance?

De acuerdo con NME, un montón de fans de My Chemical Romance echaron a volar su imaginación con la publicación de Gerard Way. La gran mayoría aprovechó la página de la banda en Reddit para decir que esto tiene que significar algo, que esa sería una excelente portada para un sencillo o quizá un disco, pero casi todos coincidieron en que no saben qué es lo que quiere decir pero les emociona la posibilidad de que lancen música nueva.

Pero al final, llegó una persona muy sensata que le puso los pies en la tierra a muchos y explicó por qué es que la banda no estrenaría rolas durante la pandemia: “Aunque espero que sea música nueva de MCR, no creo que sea probable con la pandemia. Tal vez si todos vivieran en el mismo lado del país, pero Frank (Iero) sigue en Nueva Jersey. Espero que Frank no haya estado viajando durante la pandemia, considerando sus problemas de salud”.

Aunque también, Billboard señaló que la estatua en cuestión parece ser una de las que Gerard Way tiene en exhibición en su jardín, dado que el líder publicó una foto de ella en julio de 2019. Como verán, todo indica a que el frontman solamente subió esa imagen a Instagram por diversión, pero esperamos equivocarnos por completo y que en realidad, se trate de un mensaje críptico sobre música nueva de My Chemical Romance.