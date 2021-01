Giveon: La sensación del R&B y el jazz que ganó una nominación al Grammy 2021

Aunque muchos hablan del pop, el hip-hop y el llamado urbano como los ritmos más escuchados en la actualidad. Pero bajita la mano el R&B, el soul sus derivados están presentes en la gran mayoría de canciones que escuchamos en la radio y a raíz de eso, están surgiendo artistas muy talentosos y jóvenes de todo el mundo, que han demostrado tener calidad para convertirse en las próximas figuras de este género, como Giveon.

Con tan solo 25 años, este joven de California está viviendo el sueño. Hace relativamente poco lanzó sus primeros trabajos discográficos, los cuales fueron aclamados por la crítica, pero más allá del éxito que pueda augurarle la prensa especializada y a su edad, logró debutar en uno de los programas más importantes de los Estados Unidos y ganó una nominación a los premios más importantes de la industria musical, los Grammy.

¿Quién es Giveon?

Giveon Dezmann Evans nació el 21 de febrero de 1995 en Long Beach, California, en medio de una familia a la que le apasiona la música. Es por eso que desde muy pequeño comenzó a escuchar a algunos artistas de jazz de los 60 y 70, pero así como todos aquellos que en algún punto quisieron dedicarse a este maravilloso arte, sus papás le pidieron que terminara la escuela para después dedicarse a lo que más le gusta.

Y así lo hizo, concluyó sus estudios ‘tradicionales’ en la escuela secundaria politécnica de Long Beach mientras aprendía canto y tomaba lecciones de piano. Finalmente, a los 18 años y tras pulir su estilo, logró obtener una beca para uno de los programas de educación musical en el museo de los Grammy, donde gracias a su talento y capacidad pudo sobresalir del resto de sus compañeros, iniciando una carrera muy interesante.

Lanzando su primer sencillo y saliendo de gira

Aprovechando que es uno de tantos jóvenes que saben muy bien cómo utilizar la tecnología, Giveon grabó, produjo y autolanzó su primer sencillo “Garden Kisses” en agosto de 2018. Esta es una canción que tiene esa vibra playera de California, pero que a la vez es muy interesante porque en ella juega con elementos del jazz, pero sobre todo porque se puede escuchar en todo su esplendor la voz barítono que tanto lo caracteriza.

Poco a poco, este joven fue haciendo ruido dentro de la escena de Long Beach y para 2019 lanzó “Like I Want You”. Aquí, nos muestra que el R&B y el soul los llevan en la sangre, porque logra envolvernos en toda clase de emociones y texturas a través de su canto, y justo después de esto fue el invitado de otra artista muy joven y talentosa, Snoh Aalegra para que abriera las fechas que tenía programadas en Europa y Estados Unidos.

Haciendo equipo con Drake

Después de descubrirlo en internet, así como lo ha hecho con artistas del tamaño de Jorja Smith (POR ACÁ les contamos sobre ella), Drake contactó con Giveon para grabar una canción juntos. El resultado fue “Chicago Freestyle”, una rola que lanzaron en SoundCloud y YouTube donde ambos hacían una mancuerna espectacular, mezclando las rimas del cantante canadiense con el vocerrón del artista californiano.

Pero mientras trabajaban juntos, el joven comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su EP debut, Take Time, el cual grabó después de firmar un contrato con Epic Records y Not So Fast. Finalmente en marzo de 2020 salió al mercado este material discográfico, que logró entrar a la lista de éxitos de Billboard Heatseekers Albums, pero además del público, también fue aclamado por los críticos de música contemporánea, que lo calificaron como un disco impresionante.

2020 fue su mejor año hasta el momento

Por si esto no fuera suficiente, en mayo de 2020 “Chicago Freestyle” por fin llegó a las plataformas de streaming junto a los Dark Lane Demo Tapes de Drake. Gracias a esto, miles de personas de todo el mundo tuvieron chance de escuchar a Giveon, para que se den una idea, llegó al número 14 en el Billboard Hot 100, siendo su primer éxito en esta lista; además, se convirtió en un sencillo top 40 en el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza.

Y como ya lo demostró, este joven tiene una enorme creatividad y no sabe estar quieto. Es por eso que que en septiembre de 2020, anunció el lanzamiento de su segundo EP del año, un material de cuatro canciones titulado When It’s All Said and Done, el 2 de octubre estuvo disponible y este material discográfico debutó en el número 93 de la Billboard 200, un gran lugar considerando que es un artista emergente.

Su primera nominación al Grammy y aparición en televisión

Con un rápido aumento de atención de gran parte de la industria musical, los sencillos de Giveon “Stuck on You” y “Like I Want You” comenzaron a entrar en un número de listas de R&B a finales de 2020, siendo este último certificado como oro por la Asociación de la Industria Discográfica de América en diciembre de aquel año. Sin embargo, a sus 25 años y con una carrera en ascenso, no pensaba que lo mejor estaría por venir.

Durante este tiempo, ganó su primera nominación a los premios Grammy cuando su EP Take Time apareció en la categoría de mejor álbum de R&B para los premios de 2021, compartiendo con John Legend, Gregory Porter, Luke James y Ant Clemons. Además, debutó en la televisión, cuando fue uno de los invitados musicales en el programa de Jimmy Kimmel, donde interpretó de manera magistral su sencillo “Stuck on You”.

¿Qué es lo que hace especial a Giveon?

Como ya lo comentábamos antes, vivimos en una época donde el R&B parece tener un revival enorme, quizá es porque muchos jóvenes han decidido abrazar este género y abanderar una especie de movimiento que no solamente está presente en Estados Unidos. En gran parte del mundo, artistas de todos lados lo están tomando para demostrar su talento, pero el caso de Giveon es diferente porque tiene algo que lo hace músico.

Para empezar, sus letras son uno de sus puntos fuertes, porque no solo hablan de amor y su contraparte. Este joven intenta mandar un mensaje de ánimo y positivismo en un momento en el que todos lo necesitamos, aunque quizá lo que lo hace único es la manera en que interpreta sus canciones y esa grandiosa voz de barítono que tiene para ser honestos, muy pocas veces escuchamos en géneros como este.

Si lo suyo es escuchar a un artista que les erice la piel con su manera de cantar, que transmite emociones con cada palabra que suena en sus rolas y que sabe como conectar a través de ellas con todos nosotros, no pueden dejar pasar a Giveon. Un joven que con una corta carrera, pinta para hacer cosas maravillosas y sobre todo (aquí lo pronosticamos), será el estandarte del R&B en el futuro y dará mucho de qué hablar.