De vuelta a la Worthy Farm: El pasado fin de semana se llevó a cabo Glastonbury 2023, el cual aún suele ser considerado como el rey de los festivales internacionales debido a su impecable curaduría y a la experiencia que han sabido construir a lo largo de los años (¡bien ahí!)

El historial del evento es impecable: David Bowie, Pulp, Jay Z y Kendrick Lamar son algunos de los artistas que se han presentado ahí, pero no sólo eso, sus propios elementos internos ya se han convertido en iconos de la cultura festivalera: claramente estamos hablando de la enorme Pyramid Stage y de las coloridas banderas que suelen ondear entre el público.

Foto: Getty Images

Este año el evento fue particularmente emotivo debido a la despedida del increíble Elton John, pero también consiguió mirar hacia el futuro con actos como Caroline Polachek, quien representa las vanguardias musicales más interesantes de la actualidad.

¿Te perdiste la transmisión en vivo de Glastonbury 2023? ¡No te preocupes! Por acá enlistamos los momentos más importantes que nos dejó el festival británico:

La despedida de Elton John en el Reino Unido

El Festival Glastonbury 2023 dio mucho de que hablar este fin de semana, sin embargo, una noticia se llevó los titulares de la mayor parte de los medios de comunicación: la despedida del legendario cantante Elton John en el Reino Unido.

No es para menos, el cantante es indiscutiblemente una de las figuras más grandes en la historia de la música pop y sus últimos conciertos representan el final de una carrera sumamente prolífica, aclamada y cercana a millones de personas.

La presentación rompió récords de audiencia en BBC y claramente se convertirá en un material que será recordado para siempre. ¡Te extrañaremos mucho Rocketman! ?️‍?

Foto: Getty Images

Arctic Monkeys presenta The Car en el festival más importante del mundo

Muy probablemente el álbum AM sea considerado como la cima de popularidad de la banda. Sin embargo, con The Car, Alex Turner y compañía llegaron a la cumbre de su creatividad, abandonando los canones que ellos mismos establecieron para aventurarse en un terreno cercano a los pianos y a la instrumentación orquestal.

A 10 años de su última presentación en Glastonbury 2023, la banda regresó para mostrar su nueva faceta, con menos coros para volver loca a su audiencia, pero con una interpretación mucho más diversa.

Temas actuales como Body Paint, Perfect Sense, Sculptures of Anything Goes, There’d Better Be a Mirrorball fueron interpretados junto a los ya clásicos Arabella, 505, Brianstorm, Fluorescent Adolescent y Teddy Picker.

El contraste entre la cara más reciente de la banda y su pasado roquerón es muy fuerte, pero se agradece que sigan consintiendo a los fans que los han acompañado desde sus inicios con la fantástica Mardy Bum y la indispensable I Bet You Look Good on the Dancefloor.

Foto: Getty Images

Foo Fighters: Una de las sorpresas más grandes en la historia del festival

¿Quién diablos es The Churnups? Seguramente dijeron muchos fans cuando vieron enlistada a esta banda ficticia en los horarios del Pyramid Stage. Sin embargo, todo se trató de una sorpresa, ya que Foo Fighters salió al escenario en ese horario para realizar su presentación más importante desde la muerte del baterista Taylor Hawkins.

Con un aclamado nuevo álbum bajo la manga, el brevísimo show de apenas nueve canciones dejó un mensaje claro: la agrupación está de vuelta y lista para encabezar los principales festivales del mundo.

Exactamente 25 años después de su debut en el festival, los Foo Fighters rindieron tributo a su exbaterista con una presentación sentimental en la que seguramente se derramaron muchas lágrimas.

Chvrches termina la era Screen Violence en Glastonbury 2023

Screen Violence, el cuarto disco de Chvrches, se lanzó en plena pandemia y en aquel entonces parecía bastante lejana la posibilidad de escucharlo en vivo. Sin embargo, la situación evolucionó rápidamente y no sólo pudimos escucharlo en vivo, sino que la gira del álbum duró casi dos añotes y su puesta en escena se nos quedó bien grabada en la mente.

Con su presentación en Glastonbury 2023, Chvrches finalmente cerró esta increíble etapa, la cual recordaremos principalmente por las intensas presentaciones de Lauren Mayberry, quien se consolidó como una de las mujeres más importantes de la música alternativa.

El show fue tan emotivo que los propios miembros de la banda lo calificaron como uno de los mejores momentos en la historia de la agrupación. Para nosotros también lo fue. ¡No te vayas nunca Final Girl!

Caroline Polachek da la bienvenida a su isla en Glastonbury 2023

Caroline Polachek es una artista que ha evolucionado de forma extraordinaria en los últimos años. Sus producciones son sinónimo de vanguardia y presentan una imagen de lo que podría ser el pop en el futuro bajo la tutela de las figuras indicadas (el colectivo PC Music y sus productores, por ejemplo).

Su presentación en Glastonbury 2023 demostró que su show en vivo es igual de impactante que su música. La canción introductoria Welcome To My Island es un highlight, con una voz que es igual de buena en directo sin la necesidad de modulaciones digitales exageradas y con una banda de acompañamiento que le ofrece una dimensión distinta al tema.

¿Qué te parecieron nuestros momentos favoritos del festival? ¿Cuál nos faltó? Por ahí nos contaron que Jockstrap, Slowdive y Black Country New Road también se pusieron muy buenos, así que no dejes de echar ojo a los videos que ha subido la BBC sobre el festival.

Te recordamos que próximamente podremos ver a Arctic Monkeys en el Foro Sol de la Ciudad de México. ¡Que emoción! Por acá te dejamos un capítulo para que te pongas al corriente con su discografía: