Te presentamos a Go-Jo, la promesa del pop rock australiano que supo aprovechar TikTok

Hay quienes creen que el algoritmo de TikTok te muestra cosas que no te dejan nada. Sin embargo, esta aplicación ha sido de mucha utilizada para que los músicos independientes puedan lanzar sus canciones y estas lleguen a un montón de oídos en todo el mundo. Justo como lo que pasó con Go-Jo, un músico con un montón de talento que supo aprovechar la plataforma.

Probablemente no ubican a este artista australiano, y lo entendemos, pues no ha tenido el boom que su proyecto solista merece, a pesar de que lleva un buen rato sacando rolas interesantes. Sin embargo, en 2023 el nombre de Go-Jo explotó gracias a una canción que se hizo viral en la aplicación de videos y estamos seguros que seguirá dando de qué hablar. Es por eso que acá les presentamos a este musicazo.

Go-Jo es uno de los artistas con una gran propuesta que supo sacarle jugo a TikTok/Foto vía Instagram: @heyimgojo

¿Quién es Go-Jo?

Go-Jo es el nombre artístico de Marty Zambotto, músico y productor originario de Manjimup, un pueblo cercano a la capital de Australia, Perth. Desde muy joven se interesó por la música, pues su papá era baterista y su mamá cantante. Gracias a la influencia de su familia, este joven artista logró encontrar un estilo único y pudo perseguir una carrera componiendo y tocando rolas.

A los seis años, Marty comenzó a tocar el piano, y casi al mismo tiempo se animó a escribir sus primeras canciones. Así pasó gran parte de su adolescencia, componiendo rolas en su cuarto, hasta que en 2016 lanzó su primer sencillo como Go-Jo, “Incredible”, el cual tuvo algo de impacto en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.

Con el paso del tiempo, siguió publicando un montón de música de manera independiente como Go-Jo y hasta empezó a colaborar con otros artistas australianos emergentes, como Emma Carn y Drugz300. Dos años de estrenar su primer single, volvió con “With You”, un tema que poco a poco hizo ruido gracias a las redes sociales, una de las herramientas que usa para promocionar su música.

Para 2019, Go-Jo no paró de grabar y componer rolas. A lo largo de ese año estrenó un par de temazos como “Ship in a Bottle” y “Phases” (junto al cantante Troves), pero sus lanzamientos aún no tenían las escuchar que él consideraba, eran las que merecían. Es por eso que se le ocurrió una idea que muchos artistas independientes harían más tarde: subir videos en TikTok.

Go-Jo fue de los primeros artistas en usar TikTok para promocionar su música

Ante el aumento de popularidad de la plataforma de videos, Go-Jo encontró un espacio para que miles de personas en todo el planeta escucharan su música. Primero, comenzó a publicar covers de rolas de varios artistas que le gustaban, como Coldplay, Fleetwood Mac, Justin Bieber, Bon Iver, y muchos más. Gracias a este paso, se empezó a ganar un público en la aplicación.

Más tarde, Go-Jo subió clips donde se pueden escuchar sus propias rolas, lo que creó expectativa entre la gente que ya lo seguía. Así es como este joven artista empezó a hacerse conocido en el internet de las cosas. Sin embargo, esta forma de promocionar su música se salió de control y todo por un video que se hizo mega viral (pero más tarde llegaremos a eso).

En 2020 y a pesar de la pandemia, Go-Jo siguió sacando canciones, entre ellas “No One Else”, “Say Something” e incluso publicó un emotivo cover de “Iris” de Goo Goo Dolls, que la rompió en plataformas de streaming y en su cuenta de TikTok. A partir de ese momento, su carrera musical despegó, pero aún faltaba un empujón importante para que su propuesta sonara en todos lados.

Durante 2021 y 2022, Go-Jo se la pasó lanzando un montón de sencillos muy rifados, como “Thank You Mum”, “White Lies”, “You Don’t Love Me”, “Backseat”, “Better Off”, “Fuck Being Sad”, “Missing You”, “See You in La”, y “Double Down”, con los que terminó de pulir su proyecto, continuó ganando fans en redes sociales y se llevó la atención en la escena independiente de Perth.

“Mrs. Hollywood”, la rola que hizo viral a Go-Jo

Sin embargo, al siguiente año apareció la rola con la que, como dicen por ahí, “la sacó del estadio”. Y no lo decimos a la ligera, pues en marzo de 2023, Go-Jo estrenó “Mrs. Hollywood”, una canción que empezó a promocionar con algunos videos en TikTok, donde lo vemos tocándola en las calles, en la zona de comida de una plaza y retando a personas random a que toquen un solo para este tema.

Fue gracias a uno de estos clips y a la melodía pegajosa que el sencillo de Go-Jo hizo viral, a un nivel que seguramente ni él se imaginaba. Para que se den una idea de qué tan cañón le fue que con esta rola, que el músico se embolsó 160 mil nuevos seguidores en Instagram y 5 millones de reproducciones en TikTok… así de importante fue que empezara a utilizar la plataforma de video para darle vuelo a sus canciones a través de redes sociales.

Por si no fuera suficiente sacar un hitazo después de un buen rato picando piedra, a mediados de 2023, Go-Jo se aventó su primera gira como artista solista, dando varios conciertos en las ciudades más grandes e importantes de Australia. Y sin duda, les apostamos lo que quieran a que este año se consolidará por completo y llegará a los rincones del planeta que le faltan.

¿Qué es lo que hace especial a Go-Jo?

Sin duda, Go-Jo forma parte de la nueva generación de artistas rifados que Australia viene dándonos en los últimos años. Y es que es muy fácil conectar con su música, pues su proyecto musical combina géneros como rock, pop, R&B y hasta un toque de hip-hop, dándole un toque distintivo a su sonido que se te queda por completo en la cabeza.

Por si esto no fuera suficiente, las letras también son importantes dentro de la música de Go-Jo, ya que logra engancharnos gracias a que escribe de manera emotiva e introspectiva sobre algunas de sus propias experiencias personales y relaciones. Y sin duda, mucho de lo que ha vivido lo hemos pasado la gran mayoría, sin importar el lugar de origen.

Además, debemos reconocer la enorme habilidad de Go-Jo para aprovechar las redes sociales y el auge de TikTok, pues probablemente si no hubiera subido videos a dicha aplicación, quizá nos hubiéramos tardado aún más años en encontrarlo. Definitivamente tienen qué echarle oído a su propuesta y guardaar muy bien su nombre, porque es cuestión de tiempo para que dé el salto a las grandes ligas.