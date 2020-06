“Friday the 13th”: Gorillaz estrena el cuarto episodio de Song Machine con Octavian Essie

A finales de enero de 2020 (ya parece una eternidad), Gorillaz anunció la primera temporada de una miniserie titulada Song Machine donde en cada entrega o episodio, estarían lanzando una nueva canción junto a su respectivo video musical. En realidad, Song Machine es un disco que se va completando conforme los lanzamientos, y suponemos que al final, conformarán una historia y una secuencia (a menos que salgan con alguna genialidad que se trata de una serie antológica).

Hasta este día, martes 9 de junio, llevaríamos ya cuatro rolas y videos, pues hoy, Gorillaz lanzó un nuevo episodio titulado “Friday the 13th” en colaboración con Octavian Essie, un rapero francobritánico que ha sido aclamado por no pertenecer a ningún tipo de género en específico al realizar sus tracks en una mezcla de grimes, rap, dancehall, drill y hasta house. Octavian surgió en 2016.

La canción “Friday the 13th” es la cuarta entrega del Song Machine, y llega después de “Aries” con Peter Hook y Georgia (9 de abril), “Desolé” con Fatoumata Diwara (27 de febrero) y “Momentary Bliss” con Slowthai y Slaves (30 de enero).

Después de “Aries”, Gorillaz rindió tributo a Tony Allen con el lanzamiento de “How Far?” junto a Skepta y en colaboración con el fallecido baterista conocido por ser el creador del afrobeat y quien formaban parte junto a Damon Albarn del supergrupo The Good, The Bad and The Queen con Paul Simonon de The Clash y Simon Tong de The Verve.

En el video de “Friday the 13th” vemos imágenes de un viaje por carretera psicodélico, mezcladas con algunas otras de los miembros de Gorillaz –que parecen salir de una película de terror y con uno que otro golpe–, mientras Octavian Essie se echa las líneas que escribió para la rola.

La canción tiene una base bastante tranquila con apenas unos sintetizadores y guitarras relajadas, sobre la que el rapero se avienta unas rimas precisas y sin tantas pretensiones, ya casi al final se escucha la dulce voz de 2-D que intercambia algunas frases con el artista francobritánico.

Acá les dejamos el video de “Friday the 13th”, el cuarto episodio de Song Machine de Gorillaz: