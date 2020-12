¡Te regalamos boletos para el concierto ‘Song Machine Live’ de Gorillaz!

Por más increíble que parezca, estamos llegando al final del año, pero no por eso dejaremos de tener sorpresas, al menos musicalmente hablando. Sí, sabemos que por ahora todavía no es seguro que vuelvan los conciertos y festivales en vivo, aunque aún tenemos algunas opciones muy interesantes para vivir la música desde la comodidad de nuestras casas, como lo que está preparando nuestra banda virtual favorita, Gorillaz.

Como recordarán, este 2020 Damon Albarn y Jamie Hewlett trajeron de vuelta a 2-D, Noodle, Russel y Murdoc tras un par de años de silencio con un proyecto jamás antes visto, Song Machine. Lo que al principio sería una serie musical donde veríamos a los integrantes componiendo rolas con un montón de invitados en los Kong Studios, terminó siendo su séptimo álbum de estudio que nos trajo un montón de gratas sorpresas.

Gorillaz presentará Song Machine en línea

Para empezar, Gorillaz nos regalaron colaboraciones de ensueño y que no creíamos que verían la luz, como “Strange Timez” junto a Robert Smith, “The Pink Phantom” con Elton John y 6LACK o la espectacular “The Valley of the Pagans” que grabaron con Beck. Pero fieles a su costumbre, la banda también apostó por artistas no tan conocidos pero que son impresionantes como slowthai, CHAI, Georgia, EARTHGANG, Moonchild Sanelly y más.

Sin embargo, y por obvias razones, no pudieron presentar este material discográfico como a ellos les hubiera gustado, con una gira mundial y tocando frente a miles de fanáticos. Es por eso que el próximo 12 de diciembre –el mero día de la Guadalupana–a las 6 de la tarde hora del centro de México, Albarn y compañía darán un show en línea espectacular que por supuesto, nadie que se diga fan se puede perder.

¿Alguien quiere boletos para este conciertazo?

En total, serán tres los conciertos que Gorillaz presentará para distintas partes del mundo, donde además de la música tienen planeado un espectáculo visual que promete y mucho, donde tocarán las 17 rolas de la primera temporada de Song Machine, así como otras joyas de su discografía que regularmente no tocan en vivo y claro, junto a una gran lista de invitados confirmados.

