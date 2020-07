Gorillaz estrena “PAC-MAN”, el quinto episodio de Song Machine con ScHoolboy Q

Puede que el 2020 no sea nuestro años, sin embargo, a nivel musical no podemos quejarnos mucho, pues varias de nuestras bandas y artistas favoritos se están rifando en estos días de cuarentena. Una de ellas es Gorillaz, que a pesar de la pandemia no han dejado de lanzar rolas casi cada mes, logrando que sobrellevemos el encierro a la perfección con canciones de 2-D, Noodle, Russel y Murdoc.

A principios de año, la banda animada anunció que estrenaría una serie llamada Song Machine, donde nos mostrarían lo que han hecho en todo este tiempo, desde que terminó la gira de promoción de su último álbum de estudio, The Now Now. Pero quizá lo que más nos llamó la atención a todos es que además de tener de vuelta a cada uno de los miembros, podríamos escuchar música nueva.

Por fin estrenan una nueva rola

Así fueron llegando a nuestras vidas rolas de Gorillaz junto a artistas como slowthai y Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook y Georgia, Tony Allen y Skepta, y la más reciente de todas, “Friday The 13th” con Octavian Essie. Desde entonces. la banda ha hecho un montón de cosas, como aparecer por primera vez en esta cuarentena en la televisión (invitando a Damon Albarn, jiar jiar) y apoyar al movimiento Black Lives Matter.

Pero ahora, los tenemos de regreso con una rola recién salida del horno, la cual lleva por nombre “PAC-MAN” y com lo anticiparon en sus redes sociales, cuenta con la participación especial del rapero estadounidense, ScHoolboy Q. En ella podemos escuchar una base rítmica característica de la banda, donde los sintetizadores y una caja de ritmo crean el ambiente perfecto para que Albarn nos introduzca a la canción.

Pero más tarde y sin avisar, el rapero tira un montón de rimas a diestra y siniestra, demostrando la capacidad que tiene a la hora de pararse frente a un micrófono, algo casi mágico. Con esta rola, Gorillaz nos recuerda que aún hay un montón de material que tienen guardado y sobre todo, que su sonido siempre está en constante cambio aunque muchos crean que ya hemos escuchado todo de ellos, evolucionando para colaborar con los mejores artistas que hay en la actualidad.

“PAC-MAN” también llega con un increíble videoclip

Y como ya es costumbre, la banda aprovechó para lanzar el video oficial de esta rola. En él podemos ver a los miembros encerrados dentro de los Kong Studios, matando el tiempo así como todos nosotros. 2-D se clava jugando en una máquina de Pac-Man, Russel le pega unos buenos golpes al saco de box, Noodle fangirleando a ScHoolboy Q y Murdoc escondido dentro de su portal.

Por ahí tenemos un pequeño cameo de las máscaras de luchador con las que salieron al escenario del Vive Latino en 2018, que sin duda a muchos les traerá grandiosos recuerdos de esa mágica presentación. Conforme avanza el videlcip, las cosas se ponen un poco raras cuando el vocalista de la banda animada se pierde por completo jugando, al final, Noodle desconecta la máquina y logra hacerlo entrar en razón.

Pero mejor no les contamos más, alegren su día escuchando a continuación “PAC-MAN”, la nueva rola de Gorillaz con ScHoolboy Q: