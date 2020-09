¡Beck, Elton John y más aparecerán en el ‘Song Machine’ de Gorillaz!

No cabe duda, 2020 no dejará de sorprendernos. Este sin duda es el año más complicado que nos ha tocado enfrentar, pero afortunadamente los malos tiempos se van si tenemos música que nos acompañe cuando las cosas no se ven nada bien. Y ese tema lo tenemos bien cubierto, porque un montón de bandas y artistas están estrenando rolas espectaculares, pero Gorillaz traía entre manos un proyecto sumamente ambicioso.

Como recordarán, a finales de enero 2-D, Noodle, Russel y Murdoc anunciaron que después del lanzamiento de The Now Now en 2018, volverían este año con música nueva bajo una miniserie llamada Song Machine. A lo largo de estos casi cuatro meses, la banda animada ha estrenado un buen númoer de canciones las cuales –fieles a su costumbre– cuentan con un montón de colaboradores.

Así, Gorillaz estrenó el primer capítulo de esta serie, “Momentary Bliss” junto a slowthai y Slaves causando mucha expectativa, aunque lo mejor estaba por venir. Más tarde llegarían “Desolé” con Fatoumata Diawara, “Aries” con la participación de Peter Hook y Georgia, “How Far?” –el tributo que le hicieron en colaboración con Skepta al fallecido Tony Allen–, “Friday The 13th” con Octavian Essie y “Pac-Man” junto a ScHoolboy Q.

Sin embargo, pusieron la vara muy alta cuando la banda anunció que en el sexto episodio de Song Machine llamado “Strange Timez”, aparecería uno de los músicos británicos más queridos de todos los tiempos: el vocalista y líder de The Cure, Robert Smith. Esta era una verdadera colaboración soñada por fanáticos de ambos grupos, y por fortuna llegó a todos nosotros este 9 de septiembre y la podemos disfrutar en este caótico 2020.

Ver en YouTube

Esta no fue la única sorpresa que revelaron

Por si no fuera suficiente tener a Gorillaz y Robert Smith en una sola rola, justo antes del estreno del video oficial del YouTube, 2-D y compañía revelaron el tracklist oficial de la primera temporada de Song Machine, el cual ya habían adelantado que llegaría como un disco para todos nosotros. Y agárrense porque aún nos falta escuchar muchísimas colaboraciones espectaculares que grabaron para este álbum.

Para que se den una idea, la banda animada logró reunir a leyendas de la música con jóvenes promesas que la romperán en el futuro (porque como dirían nuestras abuelitas, Damon Albarn no da paso sin huarache). En total serán 17 las rolas que lanzarán, y en ellas tenemos nombres como Elton John, St. Vincent, Beck, JPEGMAFIA, Uknwon Mortal Orchestra, CHAI, Moonchild Sanelly y más.

1. “Stranges Timez” (feat. Robert Smith)

2. “The Valley of The Pagans (feat. Beck)

3. “The Lost Chord” (feat. Leee John)

4. “Pac-Man” (feat. ScHoolboy Q)

5. “Chalk Tablet Towers” (feat. St. Vincent)

6. “The Pink Phantom” (feat. Elton John y 6LACK)

7. “Aries”(feat. Georgia y Peter Hook)

8. “Friday the 13th” (feat. Octavian Essie)

9. “Dead Butterflies” (feat. Kano y Rosani Arias)

10. “Desolé” (feat.Fatoumata Diawara)

11. “Momentary Bliss” (feat. slowthai y Slaves)

12. “Opium” (feat. EARTHGANG)

13. “Simplicity” (feat. Joan As Police Woman)

14. “Severed Head” (feat. Goldlink y Unknown Mortal Orchestra)

15. “With Love To An Ex” (feat. Moonchild Sanelly)

16. “MLS” (feat. JPEGMAFIA y CHAI)

17. “How Far?” (feat. Tony Allen y Skepta)

¿Y cuándo saldrá el nuevo disco de Gorillaz?

Ahora sí viene lo bueno. Gorillaz lanzará el disco y la temporada completa de Song Machine el próximo 23 de octubre en plataformas y formato físico. Y si ustedes son fans de hueso colorado, les tenemos que decir que habrán diferentes boxsets que incluirán vinilos, casetes, litografías, artes, playeras y mucho más de esta fase de la banda. Si quieren comprar alguna de estas joyas, pueden darle click POR ACÁ.