Green Day revive su proyecto alterno, The Network, para lanzar un EP

Vaya que el 2020 siguen dándonos sorpresas a diestra y siniestra, pues a pesar de que la industria musical viven momentos complejos gracias a la pandemia, las bandas y artistas siguen componiendo rolas. Pero hay otros casos de músicos que prefieren intentar cosas nuevas, ya sea iniciando proyectos o retomando los que hace años no pelaban, y ese es justo el caso de Green Day, quienes nos acaban de dejar con el ojo cuadrado.

En 2003, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool junto al guitarrista que los ha acompañado en la gran mayoría de sus giras, Jason White lanzaron un proyecto llamado The Network. Para evitar que su pasado musical opacara esta propuesta, decidieron mantener todo en secreto y ponerse máscaras para subir al escenario y dar entrevistas, además se cambiaron los nombres por apodos para que nadie los reconociera.

Green Day regresa con… ¿The Network?

Ese mismo año, lanzaron su primer álbum, Money Money 2020 (un título casi profético) pero a pesar de que intentaron despistar al mundo, al escucharlos era inevitable darse cuenta de que detrás de ese grupo de new wave y proto-punk estaban los miembros de Green Day. Billie Joe siempre ha alimentando el rumor que los odia porque son unos malagradecidos, ya que según en sus palabras, él los sacó de Alemania y los firmó para grabar un disco.

Sin embargo, con el paso de los años se fueron resignando a que el público sabía que eran ellos los que estaban tocando estas rolas, así que continuaron con la banda de punk rock y este proyecto quedó de lado. Pero ahora y porque 2020, decidieron revivirlo después de 15 años y no solo eso, sino que tienen grandes planes para los próximos meses, pues para empezar acaban de lanzar un EP recién salido del horno y que ya está disponible en plataformas digitales.

Ver en YouTube

La banda le tira a Ivanka Trump

El nuevo material de The Network ¿o deberíamos decir de Green Day? se llama Trans Am y por supuesto que en su composición influyó los tiempos que estamos viviendo. De acuerdo con Consequence of Sound, se trata de un conjunto de cuatro rolas en las cuales la banda al ritmo de beats y sonidos electrónicos hablan sobre situaciones actuales, basta con escuchar “Ivanka Is A Nazi”, el tema nada sutil que le dedicaron a la hija del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump.

Además de esta rola tan peculiar –donde dejan muy claro que no les cae nada bien la señorita Ivanka–, vienen la rola homónima así como “Flat Earth” y “Fentanyl”. Según la misma fuente, el próximo 4 de diciembre lanzarán su segundo álbum de estudio, que llevará por nombre Money Money 2020 Part II: Told Ya So!, pero mientras esperamos más noticias, escuchen a continuación su nuevo EP: