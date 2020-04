Grimes lanzó un video musical en pantalla verde y le pide a sus fans que lo terminen

Si lo tuyo es la música y los efectos especiales en pantalla verde, Grimes te tiene una nueva tarea en estos días de aislamiento social. Claire Boucher acaba de lanzar el video de “You’ll Miss Me When I’m Not Around”, rola de su último disco Miss Anthropocene, o bueno… la mayor parte de su video musical. Las imágenes muestran a Grimes frente a una pantalla verde siguiendo algunos pasos, y ahora la estrella del pop está pidiéndole a sus fans que completen el fondo del video.

Por lo que conocemos del hermoso Internet, esta petición es un mega volado. O un fan se mega rifa un gran video digno de Grimes, o el Internet de deja ir haciendo miles de bromas al respecto. Honestamente, esperemos que sean ambas.

La mujer nacida Claire Boucher ha proporcionado algunos puntos de referencia: lleva un vestido negro que se pone rojo alrededor de los tobillos. Tiene sus clásicas uñas largas y unas botas negras como vestimenta. El toque surreal es un conjunto de alas de metal en la espalda y en su mano derecha empuña una espada. A partir de ahí, todo será imaginación de los que decidan entrarle a la petición de Grimes. Echa un vistazo al lienzo en blanco justo aquí abajo:

Grimes ha tomado medidas para asegurarse de que el proyecto no esté restringido a diseñadores visuales capacitados. El chiste es que cualquiera con un pequeño interés en aprender el arte de los efectos especiales tenga material para trabajar. Junto con el video, también compartió un conjunto de clips de audio, archivos de arte y herramientas para ayudar al fan a crear algo divertido. Los enlaces a esas herramientas se pueden encontrar en los detalles de la página de YouTube del video.

Grimes les pide que una vez finalizado su trabajo, lo compartan en sus redes sociales con el hashtag #GrimesArtKit, y la propia cantante publicará sus favoritos. Por lo pronto muy pocas cosas se han subido, pero este video de Grimes con Madoka es de los primeros en subirse: