Fíjate Paty: ¡Grimes podría estar embarazada de Elon Musk y así lo anunció en Instagram!

Vamos empezando el año y qué mejor manera de hacerlo que echando el chal (como dirían nuestras abuelitas). El chisme es algo que a todos nos encantan –no se hagan–, y el día de hoy en su gustada sección Fíjate Paty les tenemos una noticia que verdaderamente los dejará con el ojo cuadrado, pues resulta que la señorita Grimes podría estar esperando a su primer hijo de el mismísimo dueño de Tesla, Elon Musk.

Por si no sabían qué onda no se preocupen, pónganse cómodos que acá les contaremos la rara historia de amor entre la cantante y el empresario. Resulta que por ahí de 2012, el empresario anunció que se había divorciado de su segunda esposa, la actriz británica Talulah Riley (a quien quizá recordarás por la película Orgullo y Prejuicio). Por su parte, Grimes estuvo mucho tiempo en una relación intermitente desde 2007 con el vocalista de una banda llamada Majical Cloudz, pero nunca funcionó y se mantuvo solterita por un buen rato.

Tuvieron que pasar casi seis años desde que Elon se divorció para que ambos pudieran estar juntos. La manera en la que se conocieron fue bastante peculiar (y no, no le dieron swipe a la derecha en Tinder), pues en 2018 el presidente de Tesla compartió un chiste bastante nerd en Twitter sobre la inteligencia artificial –sí, no es broma–. En su cuenta solamente puso “Basilisco de Roko”, frase que por supuesto sacó de onda a todos sus seguidores que de plano no le prestaron atención.

Después de esto, Musk se enteró que Grimes había utilizado este mismo chascarrillo ñoño años atrás y (así como los señores románticos en toda las redes sociales), de inmediato se puso en contacto con ella para platicar sobre este tipo de cosas. Más tarde, algunos medios dijeron que la también productora se había sentido atraída por el empresario porque llevaba mucho tiempo sin ver que alguien utilizara ese chiste, uno de sus favoritos. Ahora sí que como dice nuestro querido filósofo, León Larregui: “es raro el amor…”.

Fue hasta el 7 de mayo de 2018 cuando por fin, Elon Musk y Grimes fueron vistos juntos por primera vez en uno de los eventos sociales más esperados del año, la Met Gala. Ambos llegaron un poco acaramelados y fueron captados por los paparizzis en la alfombra roja del evento, a partir de ese momento confirmaron que estaban en una relación amorosa.

Ahora, Grimes nos sorprendió a todos con una foto muuuuy esstraña (como diría Paty Chapoy) donde vemos una imagen completamente topless de la cantante canadiense. A pesar de que es normal que suba este tipo de cosas porque es parte de su concepto, lo que más llamó la atención fue que en su vientre se podía ver claramente la sombra de un bebé (que también podría ser normal en ella y que tendría relación con el lanzamiento de su próximo disco, Miss Anthropocene).

Este fue el breve mensaje que puso la cantante en su cuenta de Twitter al respecto: “Pensé en censurarla por un minuto caliente jaja, pero la foto es mucho menos salvaje sin los pezones. Además, estar embarazada es un estado de ánimo muy salvaje y bélico. Podría ser lo que es. La mayoría de mis amigos me dijeron que no las publicara, así que me sentí afectada por la psicología inversa. Interrogué a mi vergüenza sobre ello y decidí que era una suma extraña de auto-odio interno para sentirme incómoda en mi cuerpo”.

De acuerdo con varios medios como Consequence of Sound y Stereogum, este post en su cuenta de Instagram no tiene nada qué ver con su nuevo material discográfico, sino que en realidad Grimes le está confirmando al mundo entero que está esperando un hijo del dueño de Tesla. Aún no han confirmado nada pero de ser cierto, estamos frente al bebé más afortunado del mundo, por una parte tendría el talento musical de su madre y del otro compartiría con otros cinco hermanos un enorme imperio tecnológico de al menos 20.8 miles de millones de dólares.