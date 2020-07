Ojo acá, fans de The Beatles: Grupo Help! ofrecerá un tributo en streaming

Si eres fan de la música de John, Paul, George y Ringo, estamos seguros que esto te interesa. The Beatles nunca pudo tocar en México –por ahí existe la leyenda urbana de que Ernesto Uruchurtu no lo permitió–; sin embargo, la Beatlemanía si llegó y se siente hasta nuestros días con grupos que se dedican 100 por ciento a recrear la experiencia de ver a la banda más importante de todos los tiempos.

Uno de ellos es Grupo Help!, quienes desde los 80 llevan a todos lados un show espectacular. Más allá de ser la típica banda de covers que vemos en cualquier bar, ellos se encargan de que en realidad sientas que estás en un concierto en vivo de los Fab Four. Además de echarse los clásicos que amamos, visten los mismos atuendos y hasta los instrumentos que los Beatles utilizaban para representar tres épocas importantes para la banda.

¿Quiénes son Grupo Help!?

Imagínense qué tan cañones están, que han tocado muchas veces en The Cavern de Liverpool… sí, el mismo club donde The Beatles se volvieron famosos y donde Brian Epstein los encontró. Por si esto no fuera suficiente para pensar que son una bandota, también tuvieron chance de grabar unas cuantas rolas en los míticos estudios Abbey Road, el lugar donde Harrison, Lennon, McCartney y Starr compusieron gran parte de su discografía. ¿Cómo les quedo el ojo?

En estos momentos los conciertos en vivo están en pausa. Sin embargo, Grupo Help! le está entrando a los shows en streaming y el próximo domingo 5 de julio a las 8 de la noche, hora del centro de México, darán una presentación bajo este formato para llevar su show hasta los hogares de todos aquellos que tienen ganas de un poco más de The Beatles.

Y si tienes ganas de vivir la Beatlemanía en esta cuarentena, por acá te contamos cómo puedes ser parte de este showsazo.

¿Cómo le hago para ver el concierto de Grupo Help!?

Así como en un concierto “normal”, debes comprar tu boleto. Para esta ocasión el costo es de 55 pesos, algo barato considerando la calidad del show de Grupo Help!

Puedes comprarlo JUSTO POR ACÁ. Ya que pagaste tu entrada, te enviarán un correo electrónico desde Neerme (el sitio donde se transmitirá el concierto) con un código de acceso por cada boleto que compres.

¡BOLETOS ACÁ!

Ahora, lo único que tienes que hacer es esperar a que llegue la fecha, buscar el livestream en Neerme, conectarte a la hora indicada e ingresar el código para ver el concierto en vivo y a todo color. Es importante recordar que el código de acceso solo es válido para una persona. En ningún momento será posible que dos personas o más puedan usar el mismo código para entrar.

Ya lo sabes. Si tienes ganas de ver un espectáculo único, con todas las canciones que amamos de The Beatles, no te puedes perder el concierto de Grupo Help!

Para que se den una idea de lo que verán el próximo 5 de julio, les dejamos un video de estos cracks tocando “Here Comes The Sun”: