Si tenías pensado dar un regalo único del Día del Padre comprando la guitarra que Kurt Cobain usó en su legendario MTV Unplugged in New York, te tenemos malas noticias: ya te la ganaron. El empresario Peter Freedman compró el historico instrumento por la módica cantidad de 6 millones de dólares (a como está la moneda nacional este 21 de junio, hablamos de que le salió en una cifra superior a los 135 millones de pesos).

La subasta, anunciada durante los primeros días de mayo, fue llevada a cabo este fin de semana en Beverly Hills por la reconocida casa de subastas Julien’s Auctions, la misma que hace unos meses vendió el también legendario cárdigan verde oliva que el inmortal Kurt Cobain vistió en aquella inolvidable noche.

Con la cifra alcanzada, la Martin D-18E de Kurt Cobain se convirtió en la guitarra más cara vendida en una subasta, según informó el sitio rollingstone. La Black Stratocaster, propiedad de David Gilmour de Pink Floyd, ostentaba el récord hasta antes de esta venta, pues alcanzó un precio de 3,95 millones de dólares.

Peter Freedman, el empresario ganón de la subasta y nuevo dueño de la icónica guitarra, es fundador y CEO de la compañia Rode Microphones. Y según se informó, sus planes para el instrumento consisten en llevarlo a diferentes exhibiciones por varias ciudades para recaudar fondos destinados al arte y al mundo del espéctaculo.

