¡Checa el poderoso cover que Guns N’ Roses hizo a “Black Hole Sun” de Soundgarden!

Hacia finales de 1993, Guns N’ Roses lanzaba el que sería su último material discográfico con la ‘alineación clásica’ de la banda. Ese álbum era The Spaghetti Incident, el cual estaba conformado por una serie de estupendos covers a legendarias estrellas del rock.

Pues bien, esa costumbre de homenajear a otros ídolos de la música sigue intacta aún después de varios años y ahora le tocó a una figura del grunge. El grupo liderado por Axl Rose acaba de compartir la grabación de un concierto reciente en el que tocan su versión de “Black Hole Sun”, la poderosa e icónica canción de Soundgarden.

La historia entre Guns N’ Roses y Soundgarden

La historia entre Guns N’ Roses y Soundgarden es un tanto más cercana de lo que la percepción general recuerda. La agrupación hollywoodense, consagrada a finales de los 80 como la última en hacer honores al lema “sexo, drogas y rock n’ roll”, se inmiscuía en época noventera con su disco doble Use Your Illusion en medio de la explosión del grunge.

Para la gira que sostuvieron en 1992, el grupo se dispuso de diversos actos de apertura de la nueva escena musical alternativa que emergía con fuerza. Algunos no lo recuerdan, pero Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Faith No More y Soundgarden fueron teloneros de Axl y compañía durante ese convulsionado tour.

Y parece que con el paso de los años, los miembros de cada banda se recuerdan con cariño a través de la música. Para prueba de ello está el cover que Chris Cornell, previo a su trágica muerte en 2017, dejó grabado de la rola “Patience“ de GNR. Dicha versión apenas la pudimos conocer en este 2020 como parte del disco póstumo de Cornell No One Sings Like You Anymore. Ahora, le tocó a los californianos mostrar su tributo al ídolo de Seattle.

GNR versiona “Black Hole Sun”

Una vez que Axl Rose y Slash limaron asperezas en 2015, al año siguiente se embarcaron en una extensa gira llamada Not In This Lifetime que, entre otras cosas, nos ha permitido escuchar las versiones que Guns N’ Roses hace de diversos clásicos de rock. Una de esas versiones es “Black Hole Sun” de Soundgarden.

Pues bien, la banda oriunda de Hollywood acaba de liberar una grabación de su presentación en el festival Exit 111 de Manchester en la que se avientan su versión de dicha rola. El material compartido forma parte de los lanzamientos conocidos como Not In This Lifetime Selects que GNR está liberando periódicamente en YouTube.

De acuerdo con Consequence Of Sound, los interpretes de “Welcome To The Jungle” han tocado el clásico de Soundgarden alrededor de 100 veces durante la gira, siendo la primera ocasión en Irlanda el 27 de mayo de 2017, unos días después de que Cornell falleciera.

Sin embargo, esta es la primera vez que se muestra un material audiovisual de la banda de hard rock tocando en vivo la canción que aparece en el disco Superunknown de 1994. Acá te dejamos el material para que lo cheques y lo disfrutes (minuto 6:25).