Hablaron los fans: “Master of Puppets” es votada la mejor canción de Metallica

Platicar con los amigos sobre cuál es la mejor canción de alguna banda puede llevar a dos lugares: estar de acuerdo inmediatamente o estar en desacuerdo y nunca llegar a nada. ¿Pero qué tal si esa misma banda hace una encuesta mundial para que se decida de una buena vez cuál es su mejor rola? Pues esto es justamente lo que hizo Metallica y se tomó una decisión bastante peleada: “Master of Puppets” es la gran favorita.

Durante los últimos días Metallica enfrentó sus canciones en un estilo de eliminación con 64 canciones iniciales seleccionadas por una combinación de reproducciones de Spotify y la cantidad de veces que se han tocado en vivo. Metallica compartió en sus redes ronda por ronda en sus redes sociales llamando el concurso “Some Kind of Bracket”.

Después de decenas de enfrentamientos épicos como “One” vs. “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” vs. “Fade to Black” o “Master of Puppets” vs. “Sad But True”, todo se resolvió en la gran final: “Master of Puppets” vs “One”. Ya saben el resultado pero vaya enfrentamiento. Los resultados fueron 42% de los votos para “One” y 58% para “Master of Puppets”.

Metallica anunció el resultado en las redes sociales: “La gente ha hablado y las canciones individuales están solas sobre el resto. Su campeón es ~ redoble de tambores, por favor ~ ‘¡MASTER OF PUPPETS!’… ¡No es de extrañar que esté en la Biblioteca del Congreso! ¡Gracias por jugar con nosotros!”.

El resultado tampoco puede llegar taaan de sopresa. La gran rola del álbum homónimo de 1986 es una de las mejores canciones de metal de cualquier banda y seguramente le iría muy bien en un torneo de eliminación de todo el género.

Para confirmar su grandeza (por si hiciera falta), y como lo exponen en su anuncio del ganador, El Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso confirmó el estatus legendario del álbum en 2016 cuando honró a Master of the Puppets como el primer LP de metal que se agregó a sus bóvedas, considerándolo “cultural, histórico o estéticamente significativo”.