Lo que necesitas saber: Parece que The Rolling Stones están listos para abrir una nueva etapa en su legendaria carrera. Esto es todo lo que sabemos.

Pueden pasar los años y lo único seguro de esta vida es que The Rolling Stones seguirán sorprendiendo a propios y extraños, demostrándonos por qué son una de las bandas más icónicas en la historia del Rock & Roll.

Tras meses de rumores y pistas sembradas en diversas partes del mundo, sus ‘Satánicas Majestades’ finalmente han confirmado que están por emprender una nueva era en sus más de sesenta años de carrera con un nuevo disco de The Rolling Stones.

The Rolling Stones durante un concierto de 2022. Foto: Getty.

Hackney Diamonds y lo que sabemos del nuevo disco de The Rolling Stones

Las primeras pistas del nuevo disco de The Rolling Stones nos las dio ni más ni menos que Keith Richards a través de un mensaje que publicó para desearnos feliz año nuevo en su cuenta de Instagram el pasado 11 de enero.

“Hola a todos, aquí vamos otra vez. Deseándoles un tardío feliz año nuevo y diciéndoles que hay nueva música en camino”.

Los rumores sobre un nuevo disco de The Rolling Stones comenzaron a circular desde el año pasado, cuando en medio de los festejos por los 60 años de la banda, Keith Richards había adelantado que el grupo había grabado nuevas canciones, pero no sabían si iban a publicarse, cuando se publicarían, en qué formato, etc.

Así que tras el video de año nuevo, la siguiente pista que tuvimos sobre un nuevo disco de The Rolling Stones llegó a finales de agosto, cuando se publicó un desplegado en el Hackney Gazette, donde podemos ver el icónico logotipo de la banda, así como palabras y frases que nos remiten a algunos de las canciones más importantes en la historia de los Stones, como “Satisfacción”, “Gimme Shelter” o “Shattered”. Finalizando con la leyenda “Est. 1962” que fue exactamente el año en el que se formaron The Rolling Stones.

Foto: The Rolling Stones / Hackney Gazette

La siguientes pistas que nos adelantaban una nueva era o nuevo disco de The Rolling Stones llegaron con unas sorpresivas proyecciones en las que podíamos ver una silueta cristalina y rota del logotipo de los Stones, algo que hacía sentido y conectaba con el mensaje publicado en Hackney Gazette sobre “especialistas en reparación de vidrio”.

Estas proyecciones se pudieron ver en las calles de Amsterdam, Nueva York, Los Ángeles, la Tate Gallery y de Londres, Torre Eiffel y Arco del Triunfo en París, y ¿por qué no? en la Ciudad de México. La publicación de los Rolling Stones redireccionaba al sitio hackneydiamonds.com donde se invita a los usuarios a registrarse al mailing List de la banda, al tiempo en el que se puede visualizar una cuenta regresiva.

Foto: Especial / Sopitas.com

Posteriormente, el 1 de septiembre, la cuenta oficial de The Rolling Stones publicó un video en realidad aumentada, grabado en la entrada de la estación Columbus Circle del metro de Nueva York, donde podemos ver una serie de cristales volando de todas partes, para después conformar el logo de la banda.

A new Stones era

Worldwide September 6th

Join at https://t.co/09XIP65sXt

?♪#hackneydiamonds pic.twitter.com/uV6xOXKDig — The Rolling Stones (@RollingStones) September 1, 2023

Este video anuncia por primera vez el inicio de una nueva era de los Rolling Stones, con fecha del 6 de septiembre.

Una nueva era de The Rolling Stones

El anuncio de una nueva era y sobre todo nuevo disco de The Rolling Stones no es cualquier cosa. Se trata del primer disco de canciones inéditas y originales de The Rolling Stones en más de 18 años, pues aunque las rodillas nos duelan, el ‘Bigger Bang’ se editó en el 2005, en tanto que el ‘Blue & Lonesome’ que se editó en el 2016, es un disco de covers de blues.

Al mismo tiempo es el primer disco de la banda, tras la muerte de Charlie Watts, ocurrida en el 2021, por lo que será interesante saber si se incluirán algunas sesiones grabadas antes de su partida, o en su defecto quién llevará la batería de los Stones en las sesiones de estudio.

¿La primera pista? Un adelanto de diez segundos “Don’t Be Angry With Me” que bastan para emocionarnos con este inesperado regreso, que pinta para ser una de las mejores noticias del año en cuanto a música se refiere.

Un nuevo anuncio de The Rolling Stones

Así que una nueva era, un nuevo disco de The Rolling Stones y ¿tal vez una nueva gira? La banda ha convocado a un anuncio muy importante que dará este miércoles 6 de septiembre a las 7:30 AM hora del centro de México, en el que Jimmy Fallon platicará en vivo con Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards, una charla en la que Sopitas.com estará presente desde Londres y por supuesto te compartiremos todos los detalles en vivo. Así que ¡síguela con nosotros!

¿Será que los veremos de regreso a México en los próximos meses? ¡Ojalá!

