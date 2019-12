2019 se nos está terminando y con el los estrenos musicales. Pero no nos podemos quejar, pues a pesar de todo hemos tenido música extraordinaria, y sin duda uno de los regresos más emocionantes fue el de HAIM. A lo largo de este año, las hermanas Alana, Danielle y Este nos fueron presentando algunos sencillos de lo que será su próximo material discográfico, pero ahora nos sorprenden lanzando un videoclip que va ad hoc con las fechas que ya están a la vuelta de la esquina.

Se trata de una rola llamada “Hallelujah” (y no, no es un cover de Leonard Cohen o Jeff Buckley), en la que aprovecharon para agradecer a todos los que siempre estuvieron junto a ellas. A lo largo de la canción hablan de lo bendecidas que se sintieron en este año, no hay otra explicación. Ya habían estrenado un videoclip de esta rola dirigido por Paul Thomas Anderson –quien trabajo junto a Thom Yorke en la cinta de ANIMA para Netflix–, pero ahora invitaron a un montón de amigos famosos para aparecer en una versión más emotiva.

A lo largo de casi tres minutos cerrados, vemos a HAIM junto a muchas personas importantes para ellas, como sus padres y amigos cercanos, pero lo que llamó la atención fue ver desfilar a varias estrellas de la música y el cine como Emma Stone, Donald Glover a.k.a Childish Gambino, Ezra Koenig de Vampire Weekend, Charlie XCX, Clairo y algunos más.

A través de su cuenta de Instagram, las hermanas HAIM publicaron un mensaje emotivo para todas las personas que quieren por estar siempre con ellas en un año bastante exitoso pero con momentos difíciles: “El 2019 está llegando a su fin y aquí hay algo para decir gracias por todo el amor que ustedes han dado a nuestras canciones que hemos lanzado este año. Apreciamos a todos los que se presentaron y añadimos algunas sorpresas también, hay mucho más que queremos compartir pero tendrán que esperar hasta el 2020. No estamos llorando, ustedes están llorando”.

Mejor no les contamos más, chequen a continuación todos los cameos de famosos en el nuevo video de HAIM: