Halloweens: El lado B de The Vaccines lleno de melodías pop

Por Salvador Medina

El 2020 ha estado lleno de cambios de planes, donde muchas bandas y artistas tuvieron que dejar de lado las giras, los conciertos en vivo, los festivales, los viajes y el furor de la gente. En cambio, el gremio musical debido a eso tuvo que centrarse más en el estudio de grabación, una época donde hemos visto mucho material nuevo de las bandas, colaboraciones y creaciones de algunas agrupaciones, esperando con ansías el día en que puedan volver a tocar frente a 40 mil personas.

Es por eso que al menos en este periodo hemos tenido el gusto de descubrir nuevas bandas como Halloweens, el proyecto alterno de Justin Young y Timothy Lanham de The Vaccines. La agrupación ya rondaba por la cabeza de Young, con el objetivo de realmente poder diferenciar entre un proyecto y el otro, además, de poderle dar salida a canciones que probablemente no sonaban adecuadas para la banda británica.

‘Morning Kiss At The Acrópolis’, la tarjeta de presentación de Halloweens

Con anterioridad, Justin ha manifestado que The Vaccines es su centro en el mundo, pero ahora ser creativo con Halloweens ha sido totalmente liberador para él. Los inicios del dúo se acercaban más como a un tipo de receso creativo, para ahora crear música solo por “hobby”, lo que llevó a una actitud más relajada al escribir y grabar.

Morning Kiss at the Acrópolis, es el nombre de su primer disco, lanzado el 20 de marzo del presente año, y como tal sugiere el título, tiene un hilo de romanticismo que atraviesa una preocupación por las grandes civilizaciones caídas. La intención original surgió mientras Justin y Tim escribían juntos para el cuarto álbum de The Vaccines, Combat Sports, donde descubrieron que a veces las canciones iban en una dirección que no era exactamente la que buscaban para ese disco.

Morning Kiss at the Acropolis, es una colección de 11 canciones sumamente entretenidas, divertidas, y nostálgicas, que forman parte de uno de los discos más recomendables a lo que va del año, dando formalidad a la banda del vocalista y guitarrista de The Vaccines.

Justin Young y Tim Lanham hicieron un gran equipo

En entrevista para NME, Young dijo: “El disco vino de un período de escritura sin consecuencias o compromiso, donde el único requisito era ¿nos encanta esto? Poder escribir y grabar un disco que nadie espera es un proceso increíblemente enriquecedor y emocionante, libre de la niebla de la ambición o el miedo. Escribía la letra, luego iba con Tim y le ponía música a la letra con él sentado al piano, de esa manera fue un proceso muy orgánico y natural”.

De esta forma Justin Young y Timothy Lanham, miembros de The Vaccines, han estado trabajando duro a pesar de la pandemia y de la situación global que hoy en día vivimos. Un sello característico dentro de su música es que crean frecuencias llenas de melodías agradables para nuestros oídos, y ambos le están poniendo tiempo, corazón y alma a este proyecto alterno para hacernos más llevaderos estos meses.

‘Maserati Anxiety Designed’

Apenas cinco meses después de la edición de su álbum debut, presentaron su EP Maserati Anxiety Designed el pasado 21 de agosto el cual está formado por seis canciones, de las cuales primero presentaron “Divinity Pools”, y después “Lonely Boy Forever”, una canción divertida, pegajosa y que promete convertirse en un éxito.