De lujo: Harry Styles rinde tributo a Elton John y la comunidad LGBTQ+ en su último show

Poco a poco, las cosas han mejorado dentro de la industria musical luego de que el mundo encontrara cierta estabilidad con el coronavirus. Este año nos ha tocado ver el regreso de los conciertos y festivales presenciales en gran parte del mundo, y [email protected] artistas ya andan regresando a los escenarios. Y por supuesto que ya nos han regalado momentos increíbles, como el que se rifó Harry Styles en su más reciente concierto con todo y referencias a Elton John.

Como recordarán, en 2019 el exintegrante de One Direction sorprendió a todos con su segundo material discográfico, Fine Line. Sin embargo, así como le pasó a un montón de mú[email protected] alrededor del mundo, tuvo que posponer las fechas que tenía programadas en 2020 para presentar este álbum en vivo y a todo color. Pero dadas las condiciones actuales con el COVID-19, está retomando esos conciertos que se quedaron en el aire.

Harry Styles homenajeó a Elton John y a la comunidad LGBTQ+

Resulta que en el último concierto que Harry Styles dio en la arena Enterprise Center de St. Louis, Missouri, el cantante británico sorprendió a propios y extraños usando un atuendo sumamente extravagante. Con una bufanda de plumas, un traje naranja veme a la de a fuerza y lentes enormes, salió al escenario a interpretar “Treat People With Kidness”, aunque la mayoría notó que este atuendo evidentemente era un tributo a Sir Elton John.

Y la verdad es que es muy clara la referencia al cantante de “Rocket Man”, ya que no es la primera vez que Harry se refiere a él como uno de sus más grandes héroes. Pero además de esto, cantó esta rola –que algunos consideran como con un tributo a la comunidad LGBTQ+–con la bandera del orgullo y dedicó un par de palabras que emocionaron a [email protected]: “Sé quien quieras ser en esta sala, esta noche”. A continuación les dejamos este momentazo.

Harry Styles dancing with a Pride flag during Treat People With Kindness.#LoveOnTourStLouis

9.15.21 🎥: sandraxxa pic.twitter.com/MeF9GBvnB5 — HL Daily On Tour (@HLDTour) September 16, 2021

Hay malas noticias para los fans de Sir Elton

Aunque este tributo de Harry Styles a Elton John y la comunidad LGBTQ+ se hizo tendencia en redes sociales, no todo ha sido maravilloso para el legendario músico británico. Cuando el coronavirus llegó a todo el mundo, se encontraba en medio de la gira Farewell Yellow Brick Road Tour, con la cual se planea despedir de todo su público, pero lamentablemente tendrán que esperar un buen rato para estar presentes en estos conciertos que quedaron pendientes.

Resulta que a través de sus redes sociales, Sir Elton anunció que pospondría –una vez más– las fechas europeas de este tour hasta 2023. El cantante de “Your Song” explicó que tomó esta decisión porque debe someterse a una operación por una lesión que tiene en la cadera. John tenía previsto actuar en ciudades europeas hasta finales de octubre, y la gira por el Reino Unido comenzaría el 30 de octubre.

El músico se someterá a una cirugía para la lesión que tiene en la cadera

“Al final de mis vacaciones de verano me caí torpemente sobre una superficie dura y desde entonces tengo un dolor y una molestia considerables en la cadera. A pesar de un tratamiento intensivo de fisioterapia y de especialistas, el dolor ha seguido empeorando y está provocando cada vez más dificultades para moverme. Me han aconsejado que me opere lo antes posible para recuperar mi forma física y asegurarme de que no haya complicaciones a largo plazo”, declaró el músico en el comunicado.

Es0 sí, Elton John dejó muy claro que su presentación en el concierto benéfico Global Citizen Live –programado para el 25 de septiembre– sigue en pie, ya que son muy diferentes las exigencias de interpretar cinco canciones a tocar cerca de tres horas cada noche en la gira y viajar a otros países. Ni modo, no nos queda más que desearle una pronta recuperación y esperar a que la operación salga de maravilla para verlo de nuevo en el escenario.

Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k — Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021

Aunque no todo está tan mal, ya que en unas cuantas semanas podremos escuchar The Lockdown Sessions, el material discográfico que reunirá las colaboraciones que Sir Elton ha hecho en estos meses de encierro junto a Gorillaz, Dua Lipa, Eddie Vedder y muchos más (ACÁ les dejamos toda la información). Y para calentar motores, escuchemos a continuación “The Pink Phantom”, la rola que armó con Damon Albarn y 6LACK: