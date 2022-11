Recordemos la dolorosa referencia a la muerte detrás de "Sign Of The Times" de Harry Styles

Tras la separación de One Direction, quizá la boy band más popular de los últimos años, quedaba la duda sobre si sus exintegrantes lograrían hacer proyectos destacados en solitario. Y en ese sentido, es justo decir que Harry Styles es quien ha tenido la carrera más destacada por mucho.

La prueba de que el renombrado cantante británico tenía potencial para ser una superestrella por su propia cuenta, vino con un tema del 2017 que ya podríamos considerar un clásico de su trayectoria en toda la extensión de la palabra: “Sign of The Times”.

Harry Styles. Foto: Getty Images

La reinvención de Harry Styles con su sencillo debut en solitario

El tema en su momento fue un hitazo que acaparó las estaciones de radio, los canales de videos y claro, las tendencias en redes sociales. Además, significó una interesante carta de presentación para el propio Harry Styles con la que dejaba atrás la imagen de ídolo adolescente, para posicionarse como un artista más serio.

Bueno, no es como que no fuera serio estando en One Direction, pero era evidente que la banda seguía un estilo juvenil muy marcado con el que Harry y sus compañeros posiblemente ya no se sentían muy identificados. Al final de cuentas, las figuras de la música de esa talla deben reinventarse en algún instante.

Styles en uno de sus videos musicales. Foto: Captura de YouTube

Lo interesante es que Harry Styles fue quien se reinventó de manera más marcada, adoptando un estilo musical con tintes de rock y otros géneros que ha resultado muy agradable incluso para ese sector del público más ‘puritano’ que por ahí, tal vez no simpatiza del todo con artistas pop de corte tan mainstream.

Rolas como “Kiwi” y la propia “Sign Of The Times” lo comprueban. Pero esta última, además, nos mostró que el cantante y su equipo estaban dispuestos a darle a su composición lírica algo más emotivo que demostrara esa seriedad con la que Styles quería dotar a su carrera individual con su disco debut en solitario.

Precisamente, ese tópico sobre ser un artista serio lo abordó en una interesante entrevista con la edición anglosajona de la revista Rolling Stone en el 2017, justo en el tiempo de su naciente carrera solista. En aquella plática con el reconocido guionista Cameron Crowe, se le preguntó a Harry si sentía alguna especie de presión por demostrar credibilidad como músico hacia un público más adulto (en el entendido de su pasado con One Direction).

“¿Quién dice que las chicas jóvenes que les gusta la música pop tienen peor gusto musica que un hipster de 30 años? Eso no depende de uno para decirlo. La música es algo que siempre está cambiando… A las jóvenes les gustanThe Beatles. ¿Me vas a decir que no son serios?”, respondió el británico.

Al final de cuentas, no se trata de abandonar al público con el que creciste, sino de perseguir las aspiraciones de uno mismo como artista y mostrarle a los fans de cajón y a los nuevos que uno puede hacer cosas diferentes lejos de las etiquetas que impone la industria musical.

¿De qué habla “Sign Of The Times”?

“Sign Of The Times” de Harry Styles tiene una melodía llena de nostalgia y melancolía. A primera escucha, la letra evoca un sentimiento sobre la trascendencia personal, dejar que las cosas ocurran y afrontar esas situaciones que nos marcan (“Why are we always stuck and running from the bullets?”).

“La mayoría de las cosas que me duelen de lo que está pasando en este momento no son políticas, son cosas fundamentales… Derechos igualitarios. Para todos, todas las razas, sexos, todo… ‘Sign of the Times’ proviene de: ‘esta no es la primera vez que pasamos por un momento difícil, y no será la última’“, dijo el inglés en la entrevista citada con Rolling Stone.

Ilustrativa del cantante. Foto: Getty Images

Eso sí, en otros versos más de la canción, es clara la referencia al fin de una vida; la muerte como el paso a la trascendencia y la aceptación de la misma. ¿Qué hay detrás de ello? Harry Styles lo comentó así en esa misma entrevista, dejando ver que él y su equipo de compositores tenían bien clara la temática de la canción.

“La canción está escrita desde un punto de vista como si una madre estuviera dando a luz a un niño y hubiera una complicación. A la madre se le dice: ‘El niño está bien, pero no lo vas a lograr’. La madre tiene cinco minutos para decirle al niño: ‘Ve y vence'”. Harry Styles en entrevista con Cameron Crowe para RS.

Ilustrativa de Harry. Foto: Getty Images

Con esa temática emotiva y cruda de por medio, Harry Styles entregó un hit con el que nos demostró que su carrera como solista no solo iba enserio (y el tiempo lo ha confirmado), sino que tenía el potencial para hablar de cosas durísimas como la trascendencia entre la vida, la muerte y el peso de los recuerdos. Temazo a fin de cuentas.