¡Escuchen esto! Hay una nueva versión inédita de “Runnin’ With the Devil” de Van Halen

Generalmente, nuestros artistas favoritos son los que toman las riendas del factor sorpresa para asombrar a millones con los sonidos que se originan en sus mentes. Ya sea con nuevas canciones y videos, reediciones de discos o sencillos, o conciertos y presentaciones especiales. Sin embargo, una que otra vez, los mismos fanáticos son los que toman la iniciativa de lanzar algún tipo de material que hace saltar de alegría a todos los fanáticos de la música.

Precisamente este es el caso para todos os fanáticos de Van Halen, quienes se sorprendieron esta semana cuando una versión inédita de “Runnin’ With the Devil”, con un solo de guitarra extendido y una voz alternativa de David Lee Roth, apareció en YouTube…

“¡Regocíjense fans de Van Halen!”, Escribió el usuario de YouTube Groovefunkel Second Helping. “Como gran fanático de Van Halen, me da mucho gusto compartir este remix, que presenta una voz alternativa de ‘Diamond Dave’ Y un solo de guitarra extendido. Hecho de los maestros de sesión originales de 24 pistas”.

Hace tres años, el mismo usuario compartió una versión alternativa de “Dance the Night Away”. La cuenta Groovefunkel Second Helping acaba de abrir nuevamente prometiendo más “versiones alternativas, instrumentales, mezclas de sesiones simplificadas, grabaciones de demostración y otras rarezas” en el futuro… o al menos hasta que le caiga la ley.

“Runnin’ With the Devil” es la primera canción de Van Halen, álbum debut de la banda en 1978. En el 2009, 31 años más tarde, fue elegida la novena canción más grandiosa de hard rock por el canal estadounidense VH1. También es considerada la rola que lanzó a Van Halen a la cima del éxito, haciendo que se definiera no únicamente el estilo que mantendrían hasta la fecha, sino el estilo de generaciones futuras del hard rock.

Los planes futuros de Van Halen para giras y grabaciones, están completamente borrosos. Por el momento, David Lee Roth está tocando una buena cantidad de conciertos como parte de su residencia en Las Vegas y como acto de apertura de Kiss. Desgraciadamente, le dijo a la prensa que Van Halen está esencialmente terminado, pero los hermanos aún no han comentado públicamente sobre ningún plan. Por lo pronto escuchen aquí esta nueva versión y recuerden aquellos tiempos cuando la escucharon por primera vez.