Hayley Williams cierra el año con su nostálgica nueva rola “Find Me Here”

Si lo vemos con un poco de retrospectiva, el año no fue tan malo para la industria musical. Ok, no hubo festivales y muchas giras debieron posponerse, pero varios artistas como Hayley Williams encontraron en el periodo de cuarentena un poco de inspiración para componer.

Durante el aislamiento, la cantante se destapó a mediados de este 2020 con su disco debut en solitario, pero parece que eso no le bastó. Ahora, Hayley libera en plataformas una nueva canción titulada “Find Me Here” como parte de un EP sorpresa con composiciones acústicas.

Hayley Williams y su debut como solista

Por supuesto que Paramore es una bandota, pero no podemos negar que ver a Hayley William actuando en solitario también es algo que nos llama la atención. Tras el último disco de la banda (After Laughter, 2017), la vocalista comenzó a trabajar en su próximo proyecto, el cual eventualmente sería su debut solista.

Así es como, tres años después, en mayo de 2020 arribó a plataformas Petals For Armor, un disco que de hecho fue precedido por dos EP’s: Petals For Armor I y II lanzados en febrero y abril respectivamente. De álbum de larga duración pudimos escuchar la canción “Simmer” y vaya que generó expectativa sobre la nueva faceta de la artista.

Y cualquiera pensaría “ya se dio por bien servida con todo y un material de este tipo”, pero no fue así. Ella quiere cerrar el año con broche de oro y un nuevo EP, mismo que acaba de lanzar el día de hoy con una nueva rola y dos versiones acústicas de temas anteriores.

Una grabación para cerrar el año

Hayley Williams aprovecha las fechas decembrinas para consentir a sus fanáticos con un regalo especial para que escuchen en estas vísperas navideñas. La oriunda de Tennessee lanzó este viernes el extended play Petals For Armor: Self Serenades que incluye un par de versiones acústicas de los sencillos “Simmer” y “Why We Ever” más una nueva rola titulada “Find Me Here”.

Con todo y que la canción llegó hasta este mes, la vocalista menciona en un comunicado recogido por Consequence of Sound que la había escrito en los meses de encierro cuando se dio cuenta que era prácticamente imposible salir de gira para tocar su álbum debut. “Pasé este año en casa como todos. No había pasado tanto tiempo en casa sola con mi guitarra desde que era adolescente”, dijo Williams.

Fue así que, ante la necesidad de tocar su nuevo material, la también frontwoman de Paramore decidió re-imaginar sus canciones con versiones acústicas. “Una vez que me di cuenta de que probablemente no tocaría ninguna de mis nuevas canciones en vivo por un tiempo, supongo que me sentí bien tocarlas para mí y volver a imaginarlas“.

Pues no nos liamos más. A continuación te dejamos la nueva canción de Hayley Williams para que le des oído. Veremos si en 2021 o en el largo plazo, si todo logra estabilizarse, tendremos la oportunidad de verla en vivo por acá en México.