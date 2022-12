Este 2022 vimos a varias bandas en vivo y si algo pudimos confirmar, una vez más, es que Hayley Williams no sólo es una de las mejores cantantes de la actualidad, sino también una de las líderes de agrupaciones más cool e imponentes sobre el escenario donde se presenta con Paramore.

Seguramente los que tuvieron la oportunidad de ver a la banda en el Corona Capital 2022 nos darán la razón, pues la energía que la cantante brinda y la interacción que tiene con sus fans en vivo es simplemente única, al igual que su talento.

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

Hayley Williams habló con Wet Leg sobre los comentarios sexistas que reciben las mujeres en la música

Tristemente, los fans de Paramore podrían ver más del talento de Hayley Williams en el escenario si no existieran esos comentarios machistas con los que la mayoría de las artistas se enfrentan desde hace años.

Y es que durante una charla con Rhian Teasdale y Hester Chambers de Wet Leg para un podcast, la vocalista de Paramore dijo que la mayoría de las veces no tocan la guitarra durante sus shows en vivo porque sabe que le lloverán ese tipo de críticas.

Foto: Getty Images

Afirmó que es esa la razón por la cual no toca la guitarra en vivo

“Creo que para nosotras una de las cosas más difíciles o más irritantes de ser mujeres son probablemente los comentarios estúpidos en Internet”, dijo Teasdale en la charla sobre cómo las personas asumen que por ser mujer no puede tocar la guitarra y sólo finge en el escenario.

“Conozco muy bien a esas personas y ni siquiera toco la guitarra en el escenario”, respondió Hayley Williams. “Ni siquiera me atrevo, porque me encanta tocar la guitarra, pero no sé si podría manejarlo”, aseguró sobre recibir ese tipo de comentarios.

Foto: Getty Images

Se siente rara al subir al escenario y ser vulnerable ante los demás

“Realmente no pienso en mi género en absoluto, especialmente cuando tocamos música… Estoy tratando de inclinarme hacia la feminidad y potenciar esa parte de mí más en esta era de mi carrera, pero ¿alguna vez te subes al escenario y te sientes ‘otra’? ¿Te sientes como una alienígena que es poderosa y hermosa?”, preguntó Williams a Chambers

“Oh, sí. Antes de que dijeras ‘poderosa y hermosa’, yo estaba como, ‘Me siento como un extraterrestre'”, indicó la integrante de Wet Leg en la charla donde Hayley Williams recordó cómo al hacer el segundo álbum de Paramore tuvo mucha libertad creativa.

Foto: Getty Images

Además de que eso mismo limita la libertad creativa de Hayley Williams

“Toqué todas esas cosas y me sentí tan libre de hacerlo porque nadie estaba mirando. Estaba en casa y me sentí muy creativa… pero si hubiera habido alguien más en la habitación lo habría pensado demasiado”, confesó Hayley Williams durante la charla.

“Tan pronto como te das cuenta de que alguien te está viendo y probablemente dirá algo de mierda solo porque le encanta escuchar su propia voz, me asusta”, mencionó la cantante de 34 años quien también recordó lo asustada que estaba por tocar la guitarra en el Tiny Desk.