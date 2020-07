Hayley Williams se fue acústica para hacer un gran cover de Björk

Muchos artistas han encontrando en la cuarentena un momento para descansar por primera vez en años. Se vale, ¿no? Pero afortunadamente muchos otros se han inspirado profundamente y han lanzado nuevo material para que sus fans la llevaran más leve estos días. Una de ellas es Hayley Williams, quien hoy continúa con su bello proyecto de serenatas de aficionado haciendo un cover acústico de “Unison” de Björk.

En los últimos meses Hayley Williams ha estado rindiendo tributo y de paso sacudiéndose el pasar de los días con unas versiones sencillas de canciones que le gustan y que le piden sus fans. Entre ellas podemos encontrar “Green Eyes” de Coldplay, “Vertigo” de Jump, Little Children y “Drew Barrimore” de SZA. Todas bastante buenas llenas del toque de Williams.

También puedes leer: ‘PETALS FOR ARMOR’: EL MAGNÍFICO DEBUT DE HAYLEY WILLIAMS COMO SOLISTA

“Unison” de Hayley Wiliams

Ahora, en un video en blanco y negro, Hayley Williams se sienta en un sofá y salta directamente a un verso posterior de la canción del amado cuarto álbum de Björk, Vespertine. El cover es sencillo,”groseramente casual” como dice ella, pero su voz se demuestra una vez más y nos lleva a un lugar dulce durante dos minutos. Nada mal para estos días extraños.

“Alguien me pidió que hiciera una canción de Björk hace un tiempo”, escribió en la publicación. “En realidad esperaba tocar una canción diferente de ella en vivo este año, pero supongo que tendrá que esperar hasta otro momento… de todos modos, esta tiene que estar entre mis cinco primeras: ‘Unison’. Disculpas por la interpretación groseramente casual”, finaliza Hayley.

Más de Hayley Williams

Hace unos días Williams sorprendió a todos sus fanáticos al categorizar sus 5 canciones favoritas de Paramore. Increíblemente “Ain’t It Fun” no se encuentra en la lista, pero sí hay varias joyas. El primer lugar fue para “Told You So”, tomado de After Laughter de 2017, y fue seguido por otras tres rolas de ese álbum: “Hard Times”, “Pool” y “Rose-Coloured Boy”. El quinto y último lugar fue para “I Caught Myself (Live)”, que grabaron para la banda sonora de Twilight en 2008.

1. Told You So

2. Hard Times

3. Pool

4. Rose-Colored Boy

5. Caught Myself (live) honorable mentions:

– Tell Me How, tho i cant listen to it

– Hate To See Your Heart Break https://t.co/u8x7rShbjZ — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) June 28, 2020

En mayo, Williams lanzó su debut en solitario Petals for Armor, lanzado en tres partes. Este disco llegó para dejarnos explorar el lado más íntimo y reflexivo de la cantante estadounidense. Petals for Armor tiene elementos nuevos en cada canción, llenas de estructuras que salen de lo convencional y es líricamente un aire fresco Hayley. Pero alejarse del pop punk de una de las bandas más reconocidas del género no fue fácil para ella. De eso hablamos en esta entrevista que le hicimos: