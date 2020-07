¡Escucha la nueva canción que Gerard Way compuso para ‘The Umbrella Academy’!

Este 8 de junio Netflix sorprendió a todos al revelar el tráiler oficial de la segunda temporada de The Umbrella Academy, la exitosa serie de superhéroes que es una adaptación del cómic del mismo nombre creado por el mismísimo Gerard Way, líder de My Chemical Romance.

Y hablando del líder de la banda estadounidense –misma que tuvo que parar su gira de reunión por la emergencia sanitaria del coronavirus–, la sorpresa en torno a la serie fue doble gracias a que Gerard Way acaba de lanzar “Here Comes the End”, su primera canción en lo que va del año y una que obviamente será parte de la segunda temporada de The Umbrella Academy.

Esta nueva pieza musical por parte de Way cuenta con la participación de Judith Hill, cantante y compositora estadounidense que ha sido corista de varios artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Elton John, entre otros más. Además, la canción está fuertemente inspirada en los acontecimientos recientes que ha atravesado la humanidad en los últimos siete meses.

“Originalmente me inspiré para escribir esta canción cuando se filmó la primera temporada de Umbrella Academy; para cuando la terminé, 2020 estaba dando todo un giro, el mundo había dado un giro profundo y la canción estaba terminada en una nueva realidad surrealista”, mencionó Gerard Way en un comunicado oficial, donde detalló que el sonido de la canción tiene influencias de bandas como Primal Scream y The Rolling Stones en los años 90.

Pueden escuchar “Here Comes the End” a continuación:

Ver en YouTube

Gerard Way reapareció con nueva música para The Umbrella Academy

Hace unos meses (en abril para ser exactos) Gerard Way estuvo bastante ocupado lanzando canciones en su cuenta de Sondcloud y las cuales pertenecen a su reciente EP titulado Distraction or Disrepair, compuesto por cuatro rolas que Gerard escribió junto con Doug, su amigo y compañero, y mismas que decidió compartir con el mundo en estos momentos complicados.

Sin embargo, “Heres Comes the End” marca un regreso musical más grande para Gerard Way, quien por el momento deberá esperar hasta el 2021 para poder pisar un escenario. O al menos eso es lo que nos indican las fechas reprogramas de su gira mundial con My Chemical Romance, las cuales comenzarán a reanudarse a partir de junio del próximo año.

Por otro lado, la segunda temporada de The Umbrella Academy no tendrá que esperar demasiado para poder ser disfrutadas por los fans de la serie de Netflix (y de Gerard Way), pues su fecha de estreno está programada para el próximo 31 de julio y a través de la popular plataforma de streaming. ¡No podemos esperar más!