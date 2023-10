Lo que necesitas saber: Esta es la historia detrás del éxito más reconocido del proyecto liderado por Amy Lee... y la persona que le cambió la vida a la cantante.

Evanescence irrumpió en la música con “Bring Me To Life” y de inmediato fueron un hitazo. La canción de Amy Lee y compañía llamó la atención de una escena musical –dígase metal alternativo mainstream, nu-metal, etc– que no tenía a una voz como esa.

Luego, estaba ese video con la vocalista caminando sobre las cornisas de un edificio para luego caer hacia el vacío, en lo que afortunadamente era un sueño dentro de la narrativa.

A más de 20 años, el clip no ha evitado dos que tres señalamientos debido a los efectos por computadora que, honestamente, envejecieron mal. Pero con todo y eso, el video musical sigue siendo icónico.

Amy Lee de Evanescence. Foto por Mark Horton/Getty Images

¿Pero dónde vino esa idea de despertar de un sueño trágico e impactante? Todo cobra más sentido con el épico coro de “wake me up inside… Call my name and save me from the dark… Save me from the nothing I’ve become”.

Para efectos prácticos, esas líneas se traducen como “despiértame desde adentro/di mi nombre y sálvame de la oscuridad/sálvame de la nada en la que me convertí”. Pura lírica profunda, al más puro estilo de la banda liderada por Amy Lee.

Y así como se lee tan reflexiva, por supuesto tiene un significado que está relacionado a una especie de renacer de la propia compositora en el terreno amoroso. Esta es la historia de “Bring Me To Life” de Evanescence.

La historia de “Bring Me To Life” de Evanescence; el encuentro romántico que la inspiró

Una relación tóxica te puede consumir por dentro aunque por fuera parezcas estar en paz. Y en ese sentido, el silencio suele ser el resultado del miedo a no perder a tu pareja, aún cuando esta última te esté afectando.

Pero luego, con algo de fortuna y de manera inesperada, puedes encontrar a alguien que te devuelva la confianza en el amor. Esa es básicamente la historia de “Bring Me To Life”, el éxito más grande de Evanescence.

Imagen ilustrativa de Amy Lee. Foto por Mark Horton/Getty Images

De acuerdo con lo que cuenta Amy Lee a Metal Hammer a través de Louder Sound, la canción está inspirada en su actual esposo, Josh Hartzler, un terapeuta/psicólogo de quien era buena amiga desde hace varios años cuando empezaba su carrera musical.

Por aquellos tiempos, Amy estaba en una relación bastante tóxica. Se cree que con Shaun Morgan de Seether, con quien evidentemente sí tuvo su romance, aunque ella no ha confirmado que la referencia sea Morgan en este caso… Pero bueno, la cosa es que la cantante lo estaba pasando mal con esa relación, y procuraba ocultar sus sentimientos respecto a ello.

Sin embargo, hubo alguien que notó su incomodidad: su entonces amigo Josh Hartzler. Pues resulta que Lee, el psicólogo y los demás miembros de la banda, salieron a comer en alguna ocasión. Si bien no se conocía mucho, ella se sentía atraída por el mencionado Hartzler, y él sabía que había algo mal con Amy.

Shaun Morgan de Seether y Amy Lee de Evanescence. Foto: Getty.

“Había estado en una relación realmente mala y abusiva, que fue muy complicada durante mucho tiempo. Pensé que yo estaba logrando fingir que me sentía bien…”, contó Amy al medio citado.

Y en aquella salida a comer, hubo un momento en que se quedaron solos y hablaron sobre la relación tóxica de la artista. “Josh, un chico al que no conocía muy bien pero que me gustaba mucho, fuimos a un restaurante mientras los integrantes de mi banda estaban estacionando el coche. Cuando nos sentamos, me miró directamente a los ojos y me dijo: ‘¿Eres feliz?'”.

Según menciona Lee, ese cuestionamiento fue inesperado y sintió como si Josh pudiera verla por dentro. Ahora, cobra más sentido ese primer verso en la canción que dice “How can you see into my eyes like open doors? (que traducido sería ‘¿cómo puedes ver dentro de mis ojos como si fueran puertas abiertas?). Ahí la historia de “Bring Me To Life” de Evanescence.

Amy Lee en el video de “Bringe Me To Life”. Foto: Captura de YouTube.

Amy Lee y Josh Hartzler se casaron

Y bueno, lo que comenzó con aquella charla en un restaurante y que dio pie a la canción de Amy Lee, con el tiempo se intensificó. Tras su relación con el líder de Seether, la vocalista de Evanescence dio vuelta a la hoja y se enamoró de Josh Hartzler.

O bueno, ya había una chispa entre ellos que después se incendió. En el 2007, Amy y Josh se casaron, y a la fecha continúan su historia de amor. Así que no pierdan la fe que en una de esas, el amor está ahí cerquita de ustedes sin que lo sepan, jeje.

Amy Lee y Josh Hartzler. Foto: Getty.

Amy no estaba de acuerdo con meter rap en la canción

No hemos terminado con la historia de “Bring Me To Life” de Evanescence, eh… Una de las partes más reconocidas de la canción es el doble trabajo vocal, compuesto claro por Amy Lee y el cantante Paul McCoy de la banda 12 Stones, quienes también estaban firmados por Wind-Up Entertainment.

La discográfica presionó a Evanescence para integrar a un co-vocalista masculino a la alineación. Viendo que la escena del metal popular era dominada por bandas como Limp Bizkit, Papa Roach o Linkin Park, querían asegurar un éxito similar pues no le tenían tanta fe a un proyecto liderado por una mujer…

Además, Evanescence no querían agregar a “Bring Me To Life” una sección con rap. Querían ganar notoriedad en la industria desde luego, pero sin seguir la tendencia del rap-rock o el nu-metal –una etiqueta que siempre rechazaron–, sino destacándose por su estilo ‘gótico-metalero-alternativo’ con influencias de la música clásica (por llamarlo de alguna forma).

Paul McCoy en el video de “Bring Me To Life” de Evanescence. Foto: Captura de YouTube.

Pero bueno, tuvieron que negociar con la discográfica y llegaron al acuerdo de que su primer sencillo contaría con un invitado –el mencionado Paul McCoy– y ese elemento ‘rapeado’ para conectar con la audiencia del momento.

“Agregar el rap no era lo que quería, pero pude escribirlo y no nos arruinó como me preocupaba“, contó Amy Lee a Dazed. La canción fue un hitazo que ganó un Grammy a Mejor interpretación de Hard Rock en los Grammy del 2004, e incluso apareció en la banda sonora de Daredevil.

Pero la rola se hizo enorme por sí sola, porque honestamente no hay quien la relacione con aquella película de Marvel. Y todavía en tiempos recientes, se ha convertido en el cierre de la banda para algunos conciertos, como el que tuvieron en el Rock AM Ring del 2023 con todo y Jacoby Shaddix de Papa Roach como invitado.

¿Qué les parece la historia de “Bring Me To Life” de Evanescence? Temazo, sin duda… Si quieren saber las anécdotas detrás de las rolas más icónicas de sus artistas favoritos, chequen todo acá en Detrás de la Canción x Sopitas.com.

