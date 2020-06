Lagrimita mil: La historia de cómo Sia cumplió el deseo de una mexicana con cáncer terminal

Rebeca Godoy es una sonorense de 34 años de edad. Es madre de familia y los últimos tres años y medio ha estado en una batalla constante contra el cáncer de mama. Ahora, gracias a su gran valentía y fuerza ha llamado la atención de Sia, la cantante y compositora australiana.

Después de una gran cantidad de quimioterapias a las que se sometió durante años buscando recuperar su salud, Rebeca decidió darle fin al tratamiento para buscar calidad de vida los próximos meses (de acuerdo a sus doctores).

Una vez tomada la decisión, Rebeca Godoy se dio a la tarea de escribir su lista de deseos a realizar. Esto lo hizo en un video en el que explica las 4 etapas por las que ha pasado estos años. En su lista, uno de los deseos incluía una petición a Sia, de grabar una de sus canciones y monetizarla para poder donar sus ganancias a la investigación del cáncer de mama.

En el video Rebeca dice: “¡Quiero grabar una canción!, voy a grabar una canción de SIA, que es mi cantante favorita. Va a ser un solo de piano y voz. Mi intención es pedirle permiso a SIA, a esta artista australiana super famosa (me tienen que ayudar plebes, esto sí help). Quiero pedirle a ella que nos deje subirlo en la cuenta de Youtube de Freddy (su pareja y futuro esposo) para poder monetizarlo. Ojalá lo vea mucha gente y habrá que hacer que muchos lo vean porque me gustaría que con lo que se monetice este video, se done a la investigación del cáncer de mama”.

Escucha el deseo de Rebeca en el 16:23.

Ver en YouTube

Pues adivinen qué, los plebes sí ayudaron e hicieron que Sia diera con su deseo. Compartieron su video y etiquetaron tanto a Sia como a su manager. En tan sólo unos días el internet hizo lo suyo y la australiana le respondió a rebeca con unas palabras muy lindas:

“Rebecca Godoy, tienes mi bendición para grabar y tratar de monetizar cualquiera de mis canciones. Lamento que estés pasando por esto, supongo que en este caso te amo, vete cuando lo necesites”. Con esas palabras, Sia le dijo a Rebeca que afinara la garganta porque tenía toda su bendición.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy — sia (@Sia) June 15, 2020

La repuesta de Sia fue todo un momento hermoso para Rebeca. Rompió en llanto de felicidad y le agradece mucho. Aquí podemos ver el video en el que expone su emoción absoluta al enterarse que Sia escuchó su deseo y se lo permitió cumplir.

No words to express it, thank you forever @Sia & @17days. Wait for the cover! And thanks to everyone that helped 💕. // No tengo palabras para expresarlo, gracias. Esperen el cover. ¡Gracias a todos los que ayudaron! #NosVemosEnElRío #RebecaGodoy pic.twitter.com/VLjF56by4E — Rebeca Godoy (@RebecaGodoyR) June 15, 2020

Ante la muy hermosa reacción de Rebeca en la que expresa sus sentimientos y le agradece a la cantante, Sia también se tomó un minuto para escribirle otra vez. “Es mi honor absoluto. Te mando a ti y a tu familia mucho amor”.

My absolute honor. Sending you and your family so much love. https://t.co/p2hoXSqGa0 — sia (@Sia) June 16, 2020

Ahora con la bendición de Sia, Rebeca ya tiene su deseo número 5 a días de cumplirse (de hecho ya empezó con el vestuario). Una canción que sería hermoso escuchar cuando cumpla su deseo número 3: casarse. Lo mejor es que su pareja Freddy ya le propuso matrimonio y se casarán este próximo 17 de julio.