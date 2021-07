¡Tutti Frutti es el podcast de Sopitas! Todos los lunes se lanza un nuevo episodio y acá encuentras tu plataforma preferida. Suscríbete al Newsletter donde el mismo Sopitas nos comparte su playlist, temas de interés y textos como el de a continuación, suscríbete aquí.

Sol, arena, vacaciones y esa canción que no deja de martillar nuestros oídos, sin importar qué hagamos o dónde estemos. Desde ‘La Macarena’ hasta ‘Despacito’, hay canciones que odiamos, pero irremediablemente terminamos murmurando y bailando en bodas, fiestas y demás. Esa, queridos amigos, es la magia de las llamadas “canciones del verano”.

¿Quién inventó o de dónde viene esta tradición?

Depende a quién le preguntes. Los españoles por ejemplo, se han encargado de esparcir la leyenda urbana de que el fenómeno que hoy conocemos como la ‘canción del verano’ se originó en Italia en 1964, cuando la Asociación Italiana de Fonografía decidió organizar un concurso para encontrar nuevos talentos, sacarles un disco y aprovechar las ventas, tal y como ocurría cada invierno con el prestigioso Festival de San Remo.

Un par de años más tarde, en 1966, los españoles hicieron lo mismo y al día de hoy se cree que la primera ‘canción del verano’ que se cantó en Español fue ni más ni menos que ‘Cuando Calienta el Sol’ de Los Hermanos Rigual, un trío cubano radicado en México que alcanzó el éxito precisamente por participar en el Festival de San Remo, donde un promotor les echó el ojo y se los llevó a girar por toda España para institucionalizar su canción como uno de los más grandes éxitos que se han hecho en habla hispana.

Esa, es la versión simple de la historia, pero ¿qué pasaría si les dijera que la tradición de las canciones del verano se originó en 1909, incluso antes de que se pudieran grabar y vender discos?

“Más despacio, cerebrito” dirán algunos, pero así como lo leen, la ‘Canción del Verano’ surgió en Estados Unidos a finales del Siglo 19, cuando no existían siquiera los discos o fonógrafos. Lo que sí existía eran las partituras de las canciones creadas por los compositores del Tin Pan Alley, las cuáles se imprimían y se vendían en los puestos de periódicos para que cualquier persona pudiera tocarlas en su casa, lo cuál provocó que las mismas canciones, sonaran en todos lados, todo el tiempo.

Las discusiones en aquel entonces eran las mismas que tenemos ahora: ¿cuál será la canción más popular de este verano?, ¿a qué sonará?, ¿de qué hablará? Y el consenso, en aquel entonces, es el mismo que tenemos ahora: Las canciones mas populares, son las que hacen bailar a los borrachos.

Fue así como en 1909 -ya con la ayuda del fonógrafo- el New York Tribune nombró a “My Wifes Gone To The Country” como la canción del verano de aquel entonces, siendo este el primer registro que se tiene de este término en la historia de la música. Y si se preguntan, así suena: