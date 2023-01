"Beautiful Boy": La emotiva (y polémica) historia de la canción que John Lennon escribió a su hijo

Un reciente trend en TikTok nos activó los daddy issues de una manera en la que ni los de The Neighbourhood lograron, pues miles de usuarios de dicha red social han subido videos donde nos cuentan esas cosas bonitas que sus papás hicieron y las cuales les evitaron algún trauma.

Como seguramente se habrán dado cuenta, los clips en cuestión tienen una canción de fondo que dice “The monster’s gone, he’s on the run and your daddy’s here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy”, la cual muchos no saben pero John Lennon la creó.

“Beautiful Boy” de John Lennon se ha vuelto popular en TikTok

La canción del músico inglés es popular por muchas razones: la primera es que dicha rola se incluyó en el álbum Double Fantasy que Lennon realizó con su esposa, Yoko Ono, mismo que publicó en noviembre del año de 1980; un mes antes de su asesinato.

La segunda es por la aparición de “Beautiful Boy” en la cinta del mismo nombre dirigida por Felix Van Groeningen y protagonizada por Timothée Chalamet y Steve Carell, la cual habla de un padre viendo a su hijo recuperarse de una adicción a las mentafetaminas.

Timothée Chalamet protagoniza el drama ‘Beautiful Boy’.

John Lennon escribió la canción para expresar su amor por su hijo Sean

La tercera es justamente la razón que llevó a John Lennon a escribir esta canción que contiene una de las frases más conocidas del músico: “La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes”. Sí, hablamos de su hijo Sean Lennon.

“Beautiful Boy (Darling Boy)” es una melodía donde un padre expresa sus más bellos sentimientos hacia su hijo (nosotros también queremos vivir ese sueño) y donde John Lennon reconforta a su pequeño después de que este tiene una pesadilla.

Foto: Yoko Ono (Twitter)

Y lo criticaron por no hacer lo mismo con su hijo Julian Lennon

Lennon comenzó a escribir la canción en el año de 1979 fuertemente inspirado en su hijo cuya foto estuvo todo el tiempo en el estudio de grabación. Y es que el músico inglés quería sentir que su pequeño estaba con él todo el tiempo y también, darle algo con lo que Sean pudiera recordar su amor.

A pesar del hermoso contexto detrás de la canción, John Lennon fue fuertemente criticado por esta pieza musical, pues muchos de sus seguidores consideraron que era injusto que el famoso cantante hiciera una canción para Sean pero no una para su primer hijo, Julian Lennon.

Foto: David Cairns/Getty Images

John Lennon fue un padre ausente con su primer hijo

En el año de 1963 Lennon tuvo a su hijo Julian con su entonces esposa Cynthia Lennon. A diferencia de Sean, Julian no tuvo tan cerca a su papá gracias a que en esos años la llamada ‘beatlemanía’ estaba en su apogeo y Lennon se la pasaba trabajando con el ‘cuarteto de Liverpool’.

Además, testimonios cercanos al músico afirmaron que John Lennon fue un padre ausente y además abusivo, pues golpeaba a Julian y además engañaba y ejercía violencia doméstica contra su esposa, con quien estuvo cuando comenzó una ‘aventura’ con Yoko Ono.

Foto: Cummings Archives/Redferns

Con Sean no quiso repetir los mismos errores y le escribió “Beautiful Boy”

Para cuando Sean nació, en 1975, las cosas eran diferentes: John Lennon estaba con Yoko Ono, con quien intentaba tener una vida normal lejos de la vida de rockstar que durante muchos años presenció. Así que, dicen, el músico quería ser un padre presente y no repetir los mismos errores.

Irónicamente Julian Lennon también tuvo su propia canción, aunque el autor no fue precisamente su papá sino el mismísimo Paul McCartney, bajista de los también conocidos como ‘fab four’ y con quien el pequeño convivió bastante durante su infancia.

Al final a Julian Lennon también le escribieron una (muy exitosa) rola

“Teníamos una gran amistad y parece que hay muchas más fotos de Paul y yo jugando juntos a esa edad que fotos mías y de papá”, indicó Julian Lennon durante una entrevista que dio en 2002, donde recordó la estrecha relación que tuvo con Sir Paul, quien escribió “Hey Jude” para Julian.

Foto: Getty Images

La intención de McCartney fue darle a Julian algo de consuelo durante el divorcio de sus padres. El título original era “Hey Jules”, pero después se cambió a “Hey Jude”. Al final se convirtió en uno de los éxitos más grandes de los Beatles y el resto es historia…