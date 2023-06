Si tuviéramos que enlistar las canciones más representativas del nü-metal, seguramente “Freak On a Leash” de Korn estaría en lo más alto del top. Es por mucho un himno de este estilo que dominó la industria hacia finales de los 90 e inicios de los 2000; quizá es el tema que le abrió al género las puertas hacia lo más alto de la escena musical.

Pero más allá de eso, se trata de la canción que se convirtió en el máximo clásico de la banda liderada por Jonathan Davis. ¿Su mayor éxito como sencillo? También lo fue pues la rola, del disco Follow The Leader, les consiguió una difusión más grande la que habían conseguido previamente con sus primeros dos álbumes… Y eso que habían sido bien recibidos estos últimos.

Con el Follow The Leader, eso sí, la banda había pasado de ser un proyecto reconocido en los círculos metaleros, para luego agarrar público dentro de la corriente rockera más popular, esto sin restar su esencia dura.

Korn en 1998. Foto: Getty.

Pero ese detalle sobre el éxito que supuso “Freak On a Leash” de Korn, resulta un tanto irónico si tenemos en cuenta el significado de la letra compuesta por el propio Davis.

La industria musical consume y explota al artista, así que la canción hablaba justo sobre la maquinaria del entretenimiento y cómo esta era capaz de acabar con la originalidad, la inocencia, la creatividad o la identidad de los músicos. La explotación y el encadenamiento de un artista en favor de lo comercial pues.

Jonathan Davis de Korn. Foto: Getty

Empezando a escribir material para el ‘Follow The Leader’

Tras la gira promocional de Life Is Peachy, la banda regresó a las salas de ensayo en 1997 para empezar a escribir el Follow The Leader. Esta nueva etapa para Korn vendría con un cambio sustancial pues por primera vez, iban a entrar al estudio con un productor diferente.

Recordemos el demo debut y los primeros dos álbumes del grupo fueron producidos por Ross Robinson, conocido como el ‘Padrino del nü-metal’ (que de hecho tiene muchos otros muy buenos discos fuera de ese estilo). Ahora, Steve Thompson y Toby Wright serían los encargados de producir el tercer material donde vendría “Freak On a Leash” de Korn.

Y aún con ese cambio, Robinson no se apartó del todo de la grabación del álbum. Como lo ha contado en algunas ocasiones Jonathan Davis, Ross participó en las sesiones como algún tipo de coach vocal. Pero fue una colaboración muy corta pues el vocalista dice que Robinson tenía unos métodos un tanto duros para decirle cómo cantar, así que se cansó de eso.

Portada de ‘Follow The Leader’. Foto: Epic Records

El significado de “Freak On a Leash” de Korn

Muchas de las canciones del disco en realidad se compusieron muy rápido, pero “Freak On a Leash” de Korn es la que casi salió de la nada. “Recuerdo que se me ocurrieron todas estas líneas. Llegó mucho más fácil que otras canciones”, recordó Jonathan Davis sobre la canción en declaraciones para Louder Sound.

Como les decíamos, la canción hablaba sobre la industria musical y del entretenimiento, además de cómo estas explotan a los artistas al punto de despojarlos de su identidad y libertad creativa. El título, además, no podía ser más adecuado: la analogía de sentirse como un fenómeno con correa, era una forma cruda y triste de ver esa explotación.

Jonathan Davis no menciona directamente a la industria de la música en la letra, pero los versos cobran sentido cuando dice “hay algo que toma una parte de mí” (“something takes a part of me”). Ese algo es, en todo caso, esta maquinaria voraz a insaciable de la industria musical.

Imagen ilustrativa de Korn. Foto: Getty

“La escribí sobre la industria de la música, el entretenimiento en general, cómo funcionaba esa máquina. [El verso] ‘something takes a part of me’ era sobre cómo le quitaban a la diversión al hecho de hacer música para convertirla en negocio“, dijo el vocalista de Korn en una entrevista con The Fader.

Para el propio Jonathan, la transición del Life Is Peachy al Follow The Leader era una ejemplo de cómo los ejecutivos discográficos, la industria y cada uno de sus eslabones buscaban entrometerse más en lo que ellos realizaban como banda. Y “Freak On a Leash” de Korn era su forma de descargar y criticar todo eso.

“Puedes preguntarle a cualquiera en mi banda, odio la maldita [industria] de la música, me importa un carajo. Me encanta cantar y me encanta hacer música… “Sé que es estúpido, pero así es como lo hago. Era yo pronunciándome, porque cuando comenzamos a crecer después de ‘Life is Peachy’ y obtuvimos un mayor presupuesto, yo veía cómo se convertía más en un negocio de ‘tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello…'” Jonathan Davis en entrevista con The Fader

Korn en vivo en 1998. Foto: Getty.

El origen de los extraños ruidos y gruñidos a mitad de la canción

Es complicado transcribir esos gruñidos que aparecen a la mitad de “Freak On a Leash” de Korn. Pero no crean que fue una cosa que salió de la nada, como fue la letra de la canción

Esta técnica vocal se llama ‘scat’ y es un recurso de improvisación que se usaba en el jazz de antaño. Posteriormente, se adoptó en otros géneros musicales como el hip-hop, el reggae, el funk, entre otros… Y ahora, aparecía en una composiciones de metal de la mano de Korn (ya había un poco de scat en otros temas de la banda).

“Me encantaba la percusión vocal, tipos como [el rapero de la vieja escuela] Doug E. Fresh y su beat-boxing de antaño. Escuché mucho hip hop de la vieja escuela y estilo libre de Nueva York; eso es lo que escuché con todas las cosas de la nueva ola de los 80″, dijo Jonathan en su charla con Loudersound.

El rapero Doug E. Fresh, influencia de Jonathan Davis para hacer scat. Foto: Getty

El video musical de “Freak On a Leash” de Korn

Claro que “Freak On a Leash” de Korn no se entiende de la misma manera sin su video musical. Y es que sin duda, debe ser uno de los más recordados de finales de los 90, debido a la combinación de animación con acción en vivo y ese tenso recorrido de una bala a través de un vecindario.

La parte animada corrió a cargo de Todd McFarlane, el reconocido dibujante de cómics recordado por ser el creador de Spawn y Venom. Él también diseñó la portada del Follow The Leader.

Según cuenta Todd, su trabajo con Korn se concretó ya que la banda había puesto canciones para la película live-action de Spawn de 1997. Además, ellos habían visto el trabajo de animación que McFarlane hizo para “Do The Evolution” de Pearl Jam, y querían esa calidad en su propia rola.

Todd McFarlane creó la portada de ‘Follow The Leader’ e hizo la animación del video de “Freak On a Leash”. Foto: Getty.

Al final, se decidió que el video tuviera una parte animada y una de acción en vivo, y esta última la dirigieron la pareja de cineastas Jonathan Dayton y Valerie Farris (a quienes muchos recordarán por la película Little Miss Sunshine del 2006).

Como se puede ver en el clip de “Freak On a Leash” de Korn, a un guardia de seguridad se le dispara una bala mientras unos niños jugaban rayuela (o avioncito como se le dice en México) al borde de un acantilado. Y es la bala el objeto que sirve como conexión entre el mundo animado y el real. Esta es la explicación de Todd McFarlane sobre el significado del video:

“Nuestras conversaciones fueron: ‘Bueno, ¿queremos separar la animación de la acción en vivo, o queremos conectarlas?’. Llegué a la decisión de que usaríamos [la bala] como hilo conductor… “En el video, la cuestión era que las balas y las pistolas son juguetes para adultos y los niños son inocentes. Y aunque hemos visto muchos ejemplos en los que el mal comportamiento de los adultos puede costarles a los niños su inocencia y sus vidas en el caso más extremo, queríamos crearlo como una especie de metáfora… Al final, la niña simplemente agarra la bala y se la da al guardia. Y eso era un poco como: ‘Hombre tonto, las Trix son para niños, no para conejos’, o es decir, ‘eres un adulto. Estas son tus cosas. Toma, llévatelas'”. Todd McFarlane en entrevista para Revolver Magazine

Pues ahí lo tienen. Esta es la historia detrás de “Freak On a Leash” de Korn, un temazo que definió el éxito del nü-metal y que le dio a la banda un renombre más importante del que ya tenían.