La historia sobre cómo Kate Hudson inspiró "Madness" de Muse

¿Qué les pasa por la mente cuando tienen una discusión con su pareja? Seguro que algunos experimentarán remordimiento, otros quedarán pensativos y algunos más aplicarán la de ‘jaja, no debí hacer eso…’. En el caso de Matt Bellamy, esto abrió paso a la historia de “Madness” de Muse, en parte inspirada en la actriz Kate Hudson con quien tuvo una relación hace ya varios años.

Esta canción es retratada a menudo como un parteaguas para la banda, sobre todo en lo que respecta al estilo musical sobre el que se compone. Si bien el trío británico no desconocía el terreno de las baladas o las canciones románticas, fue una sorpresa escucharlos metiéndole más arreglos pop-electrónicos a uno de sus temas…

Matt Bellamy y Kate Hudson en 2010. Foto: Getty.

Lograron entregar en el 2012 un track interesante que en su momento sonó en todos lados, y que se ha convertido en parte imprescindible de su ya extenso legado. Sí, también nos llega el trancazo de nostalgia solo de pensar que esta canción de Muse tiene más de 10 años de haberse lanzado… pero bueno.

Kate Kudson y Matt Bellamy

Los integrantes de la banda no son ese tipo de rockstars que suelen poner su vida privada frente al foco de atención. Pero eso no iba a ser tan fácil para el vocalista de Muse con una actriz tan reconocida como Kate Hudson.

Parecería una pareja improbable de alguna manera, ¿no? Es decir, ella es parte de la ‘realeza de Hollywood’ como dicen algunos, pues viene de una familia conocida en el ámbito. Solo para que se den una idea, su madre es Goldie Hawn, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Cactus Flower de 1969.

Goldie Hawn y Kate Hudson en una premiere en 2022. Foto: Getty.

Bellamy, por otro lado, venía de hacerse fama en el rock alternativo. No es como que las parejas de músicos y estrellas de cine sean raras; para nada. Pero este es uno de esos casos en que los entornos son distintos y en algún momento de encuentran. ¿Cómo fue el encuentro entre Matt Bellamy y Kate Hudson entonces?

De acuerdo con lo que ella contó en el lejano 2011, su encuentro se dio en una edición del festival de Coachella, probablemente las del 2010. “Estaba viendo a Thom Yorke de Radiohead con un chico que conocía de la escuela secundaria, quien me presentó a Matthew”, contó la actriz.

Iniciaron la plática y se dieron cuenta que ya se habían conocido antes en Australia. Luego, Kate dijo que debía buscar a sus amigos en el festival, pero Matthew se ofreció estar con ella mientras encontraban a sus allegados. El cantante de Muse no perdió el tiempo y le pidió su teléfono… y bueno, ‘ese arroz se coció’.

Kate Hudson y Matt Bellamy en 2011. Foto: Getty.

La historia de “Madness” de Muse

Pasó un año o poco más y estaba todo puesto para que la banda británica comenzara a componer el disco The 2nd Law. Y en medio de todo, se empezaban a dar dos que tres experiencias que darían forma a las canciones del disco.

Desde luego, la historia de “Madness” de Muse se convirtió en una de las más sonadas. Literalmente, Matt Bellamy la escribió después de tener una pelea que tuvo con Kate Hudson.

Imagen ilustrativa de Kate Hudson. Foto: Getty.

Luego de la discusión, ella decidió irse a dar la vuelta a casa de su mamá, la ya mencionada Goldie Hawn. Mientras la actriz estaba fuera, Matt se quedó pensativo, medio sacado de onda, como analizando lo que había dicho.

“Tienes una pequeña pelea con tu novia y te deja pensando en eso durante el día… Me quedé sentado y pensé: ‘¿Qué estoy haciendo?’. Tenía que hacer algo”, contó Bellamy a la CBS. Nunca ha revelado a qué se debió la discusión, pero él ha dicho que no fue sobre algo grave o nada particularmente exagerado.

“Estoy seguro de que muchos tipos tienen esa experiencia en las primeras etapas de las relaciones en las que piensas: ‘Sí, ella tiene razón, ¿no?'”, dijo en otra entrevista con NME sobre la canción. También se vale reconocer cuando uno se equivoca…

Sabiendo eso, cobran más sentido estos versos que dicen “i need to know is this real love Or is it just madness keeping us afloat?… O que tal las de “when I look back at all the crazy fights we had It’s like some kind of madness was taking control”. Bien enamorado Bellamy en ese momento.

Curiosa historia la de “Madness” de Muse, ¿no lo creen? Bueno, si quieren saber la historia de otras canciones geniales, no olviden checar Detrás de la Canción por Sopitas.com.

