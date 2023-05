Bien dicen que la música es un desahogo y el mal de amores siempre es un motivante para escribir canciones destacadas. Dentro de la industria pop reciente, no nos queda duda “We Don’t Talk Anymore” de Charlie Puth es una de esas rolas que precisamente cumplen con lo anteriormente dicho.

La rola se lanzó en el 2016 como parte del disco Nine Track Mind y de inmediato se convirtió en uno de los temas favoritos de las estaciones de radio, canales de videos y se hizo bastante viral. Charlie para ese momento era un artista emergente –o algo así– y era bastante interesante verlo sacar una canción con una estrella más consagrada como Selena Gomez.

Una canción de desamor como esa, tuvo pinta de éxito no solo por las voces que la grabaron y la dolida letra que la compone. Es justo decir que el nombre de Selena Gomez impulsó el sencillo de alguna manera, gracias a ese incesante escarnio público que provocado por su publicitada relación con Justin Bieber.

¿Era “We Don’t Talk Anymore” de Charlie Puth una canción dirigida para el ídolo juvenil canadiense? A la farándula le gustaba pensar que sí, a pesar de que el tema surgió por otro lado y que Gomez no es su compositora principal. Pero de una u otra forma, sí hubo alguna especie de influencia de ello que el propio Puth puso de manifiesto en su momento. Ahí les va el chismecito.

En una entrevista con MTV News, Charlie Puth reveló que compuso las primeras líneas musicales de “We Don’t Talk Anymore” mientras estaba en Japón. La letra, por su parte, se inspiró en la ruptura amorosa que un amigo suyo estaba atravesando una decepción amorosa.

“Recuerdo una conversación que tuve con mi amigo… Él acababa de romper con esta chica, y yo estaba como: ‘Entonces, ¿vas a hablar más con ella?’. Y él dijo: ‘No, ya no hablamos’… Estaba tratando de animarlo, pero se convirtió en una melodía genial…”, dijo Charlie Puth en aquellas plática.

Charlie Puth, que para entonces era una estrella en ascenso, consiguió que Selena Gomez se uniera a él en esta colaboración. “Me reuní con Selena y ella tuvo una relación muy pública, de ir y venir, y podía identificarse con la canción y el sentimiento lírico”, dijo el cantante a MTV.

Sin decir el nombre, Charlie Puth posiblemente hacía referencia en esas declaraciones a la ya mencionada relación de Selena Gomez con Justin Bieber. Pero en contraste con Puth, Gomez siempre se mostró muy reservada a aclarar si sentía la canción como algún tipo de desahogo sobre su vínculo complicado con el canadiense.

Por otro lado, con esa incansable necesidad farandulera de crear controversia, la industria musical empezó a especular que la amistad de Selena Gomez y Charlie Puth estaba convirtiéndose en algo más sentimental. Nunca se confirmó del todo, pero en 2018 el cantante dio una entrevista a Billboard donde dio a entender que en el pasado había tenido algo con la también actriz.

Sus declaraciones fueron polémicas, pues Puth dijo que aunque había sido de muy poco tiempo, esa relación tuvo un impacto realmente duro en él. Y que “We Don’t Talk Anymore” de alguna forma se sintió como una forma de lidiar con el hecho de que aunque él estaba enamorado de Selena, esta última pensaba en alguien más (supuestamente Bieber).

“[La canción] Se trata de un momento particular en mi vida, cuando alguien muy cercano a mí quería la atención de otra persona. Cuando descubrí eso y lo terminamos, es posible que también haya hecho algunas cosas turbias, y es posible que ella me haya preguntado: ‘¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto?’… La única forma en que una canción como esa puede parecer real es si hay algo más detrás de escena, y eso es lo que estaba pasando [con Gómez]. Muy efímero, muy pequeño, pero muy impactante. Y realmente me arruinó… No era como si yo fuera la única persona en su mente. Y creo que yo sabía en lo que me estaba metiendo

Charlie Puth a Billboard.