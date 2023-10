Lo que necesitas saber: Luego de su repentino éxito a mediados de los 2000, Gym Class Heroes lanzó más música sin el mismo éxito... ¿Qué ha sido de la banda desde entonces?

Siempre pasa que algunos artistas experimentan un nivel de fama importante pero de repente, se siente como si desaparecieran… Y en ese sentido, la historia de Gym Class Heroes sirve como un ejemplo de ello.

Los inicios del grupo se remontan a finales de los 90, esto cuando el vocalista Travis “Travie” McCoy conoció a Matt McGinley en la clase de gimnasia de su secundaria. De manera ingeniosa, tomaron de ese detalle el nombre para la banda que oficialmente se juntaría a componer por ahí de 1997.

Imagen ilustrativa de Travie McCoy. Foto: Facebook.

Y luego, ya saben, vino todo eso que cualquier proyecto musical debe hacer antes de llegar a la fama: componer tanto como se pudiera, buscar eventos para bandas emergentes, y si bien se podía, hacer lo posible por grabar algunos demos.

Una vez que juntaron a otros músicos como Ryan Geise, Milo Bonacci, Steve Decker y Jason Amsel, la banda liderada por Travie McCoy se decidió a trabajar por cuenta propia en la producción de su primer disco, un casi olvidado …For the Kids del 2001 que no los hizo despegar como suele pasar con el disco debut para varios artistas. Pero las cosas iban a cambiar más pronto que tarde.

La historia de Gym Class Heroes: Firmando con el sello de Pete Wentz

Podríamos considerar el 2003 como el año parteaguas en la historia de Gym Class Heroes. Luego de algún tiempo intentando ganar notoriedad saliendo de gira, firmaron con la hoy conocida DCD2 Records, cofundada por Pete Wentz de Fall Out Boy como un sello menor propiedad de la discográfica Fueled By Ramen.

Era una apuesta arriesgada. Esas discográficas se hicieron conocidas principalmente por fichar a bandas pop-punk y emo que estaban en su auge (Panic! At the Disco, Jimmy Eat World y Paramore siendo de las más conocidas), así que era extraño que firmaran a un grupo que si bien tenía influencias rock, sobresalían por su rollo hip-hop con toques de R&B y soul.

Pete Wentz y Travie McCoy. Foto: vía IMDB.

Con ese contrato discográfico, también vino un cambio en la alineación. Milo Bonacci –eventual miembro de Ra Ra Riot– así como Ryan Geise fueron sustituidos por Disashi Lumumba-Kasongo y Eric Roberts entre 2004 y 2005.

Ya con los nuevos miembros, llegó el momento de que la banda liderada por Travie McCoy lanzara su segundo disco: The Papercut Chronicles. Fue en ese álbum donde se lanzó por primera vez esa famosa rola llamada “Cupid’s Chokehold” con Patrick Stump de Fall Out Boy (basada en un sample de “Breakfast in America” de Supertramp).

Seguro que muchos no lo recordaban o ni siquiera lo sabían, pero esa canción se lanzó antes de lo que se suele recordar, e incluso tenía otro video. Aquí abajo se los dejamos.

El éxito masivo para la banda

El éxito en la historia de Gym Class Heroes tampoco despegó de manera masiva con su segundo disco, pero “Cupid’s Chokehold” estaba acaparando la atención lo suficiente como para que la industria los volteara a ver. Y con ese antecedente, decidieron que debían lanzar tan pronto como pudieran su tercer material discográfico.

Llegó así en el 2006 el disco As Cruel as School Children, producido por el ya mencionado Patrick Stump. Estaba bastante interesante, porque cada canción del álbum, además de su título oficial, era señalada como ‘1er periodo’, ‘2do periodo’, ‘lunch’, ‘detention’, en alusión a la temática escolar en el nombre de la banda y su nueva producción discográfica.

Travie McCoy junto a Patrick Stump de Fall Out Boy. Foto: Getty.

Ese elemento ayudó a que la banda tuviera un reconocimiento más grande, no hay duda. Pero es justo decir que el éxito masivo para el grupo vino con la regrabación de “Cupid’s Chokehold” para este álbum (aunque realmente no es tan distinta de la original), y el nuevo video para el sencillo.

Quién iba a decir que la chica que aparece al final del video, terminaría convirtiéndose en una de las estrellas pop más grandes del nuevo milenio. Con el tiempo, la aparición de Katy Perry en ese clip se convirtió en uno de los datos random favoritos del internet y para la historia de Gym Class Heroes.

2008-2011: Algunos problemas y el declive para Gym Class Heroes

De alguna manera, As Cruel as School Children se sintió como si fuera el debut de Gym Class Heroes… al menos lo fue si hablamos en términos de éxito masivo. Así que la expectativa era grande para el siguiente material, el cual llegó en 2008 con The Quilt.

¿Fue un mal disco? Para nada. Tiene mucho hip-hop y R&B desde luego, pero también hay rock, algo de ska, electrónica… Se siente como el antecedente directo de Twenty One Pilots (quienes curiosamente lanzaron su disco debut al año siguiente, y después fueron firmados por Fueled By Ramen).

Las críticas fueron mixtas y si no fue un éxito, no es porque no hubiera calidad en el material. Pero para ese 2008, el indie rock, que ya se había asentado a inicios de los 2000, veía a cada vez más artistas emerger gracias al internet. Y eso sin contar que el pop y el rap que nunca bajaron la guardia.

Gym Class Heroes en 2012. Foto: Facebook oficial de la banda.

Solo había tres artistas de Fueled By Ramen que seguían dando batalla en las listas: Fall Out Boy, Paramore y Panic! At the Disco. Y con todo eso a cuestas, el llamado ‘hip-hop alternativo’ de Gym Class Heroes estaba quedando un poco rezagado en el panorama musical, esto a pesar de su buena propuesta.

Aún así, les alcanzó para unirse al entonces reconocido Warped Tour de ese 2008. También recuerda ese festival por un altercado que tuvo Travie McCoy con un miembro del público, quien habría lanzado insultos racistas contra el vocalista.

La carrera solista de Travie McCoy, más problemas y el fin de Gym Class Heroes

El declive en la historia de Gym Class Heroes llegaría entre 2009 y 2010. El grupo se tomó un descanso indefinido luego de The Quilt, y en términos generales, la atención siempre recayó en McCoy, quien no la estaba pasando muy bien.

La ruptura con Katy Perry y los problemas de adicción –especialmente al alcohol y los opioides– hicieron batallar al rapero, pero logró debutar como solista con el disco Lazarus del 2010.

No fue un hitazo ese material si somos honestos, pero logró un sencillo muy destacado con “Billionaire” junto Bruno Mars, quien eventualmente se convertiría en una superestrella pop pocos años después. Ahí bajita la mano, McCoy ya se ganaba esa fama de codearse con artistas que después se convertirían en mega ídolos.

Bruno Mars y Travie McCoy. Foto: Getty.

Un año después de Lazarus, Gym Class Heroes regresó con The Papercut Chronicles II que tenía todo para ser un éxito. La lista de invitados era aparentemente infalible: estrellas pop como Adam Levine, Ryan Tedder de OneRepublic, artistas emergentes como Oh Land… Hasta St. Vincent participó como compositora (acreditada como Annie Clark).

Pero el disco simplemente no cuajó en la corriente principal ni con la crítica, más allá de “Stereo Hearts” con el vocalista de Maroon 5. Después de promocionar aquel disco, la banda simplemente desapareció, mientras en los siguientes dos o tres años, McCoy se dedicó a lanzar cualquier cantidad de sencillos sin intenciones de que fueran parte de un disco.

¿Qué ha sido de Gym Class Heroes desde entonces?

Luego de una breve reunión en el 2018, poco y nada ha sucedido con Gym Class Heroes. Los dos pilares, Travie McCoy y Matt McGinley, han seguido caminos un tanto opuestos. Lo más notable que ha hecho el vocalista fue lanzar su segundo disco solista en el 2022, bajo el título de Never Slept Better, ahora con la discográfica Hopeless Records.

McGinley ha hecho varias cosas de ‘bajo perfil’ (aunque igualmente llamativas) como musicalizar programas de radio, salir de gira con diversos artistas y componer música para anuncios de Facebook y Moderna, entre otras cosas.

Pero la gran sorpresa vino este 2023 cuando fueron anunciados en la segunda edición del festival When We Were Young, a realizarse en octubre. ¿Vendrá nueva música de la banda liderada por Travie McCoy? No se ha dicho nada en realidad, pero seguro que los fans andan ansiosos por escuchar algo nuevo.

Cartel oficial de When We Were Young 2023 con Gym Class Heroes como parte del line-up. Foto: Live Nation.

“Es extraño, pero siempre habrá un resurgimiento de personas que van contra la corriente. Siempre lo hay y siempre lo ha habido”, dijo McCoy en una entrevista del 2022 con Vulture en referencia a lo que significa para él la música alternativa. Habrá que ver si ese resurgimiento del que habla, aplicará para la actual historia de Gym Class Heroes.

