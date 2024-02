De la marginación al racismo: Una breve historia del country

Lo que necesitas saber: Aunque Beyoncé ha resurgido la conversación, el racismo no es ajeno al género del country. Y acá hablamos de su historia.

Hace una semana, durante el medio tiempo del Super Bowl, Beyoncé anunció su próximo disco de estudio, ‘Act II’, del cual ya conocemos los sencillos “Texas Hold ‘Em” y “16 Carriages”. Canciones que llamaron la atención por ser del género country.

La conversación sobre el nuevo trabajo de Beyoncé no pasó desapercibida. Y es que, en redes sociales muchos hablaron de las razones por las que la cantante estadounidense decidió inclinarse en este género musical que es casi parte fundamental de la identidad estadounidense.

Beyoncé y Jay-Z en los premios Grammy 2024. Foto: Getty Images

Beyoncé desató la conversación de los y las artistas negras en el country

Algunos creen que Beyoncé se inclinará al country en ‘Act II’ luego de ver cómo los y las artistas negras han sido excluidas de él. Otros, por su parte, aseguran que esto no es más que el intento de la artista de hacer una apropiación cultural para ganar más terreno.

Pero para entender un poco ambos puntos de vista (y hasta crear una opinión propia), debemos de conocer cuáles son las raíces del género country y por qué Beyoncé va a acarrear la conversación del género musical en los próximos meses.

Beyoncé/Foto: Getty Images

Pero hablemos de los orígenes musicales de este género

Empecemos por el principio: ¿qué es el género country? Se trata de un estilo musical estadounidense que mezcla sonidos del folk, traídos por migrantes de Europa en el siglo XVII, con otros como el blues y el gospel que ya estaban arraigados en la cultura estadounidense por los esclavos afroamericanos.

En 1998, el Congreso de los Estados Unidos reconoció a Bristol, Tennessee, como el lugar de nacimiento del country, pues fueron los Apalaches del sur (principalmente migrantes de África y Europa que llegaron a la zona) quienes trajeron estilos musicales como el folk, la música celta y otros estilos que dieron nacimiento al género musical.

Bristol es la ciudad donde nació el country en los Estados Unidos. Foto: Getty Images

El country se caracteriza por utilizar varios instrumentos de cuerda como el banjo, la guitarra acústica, el violín tradicional y el contrabajo. Aunque a veces también se involucran otros como la armónica, el acordeón o instrumentos de cuerda eléctricos (en rolas más actuales).

Aunque no hay una fecha exacta, algunos historiadores marcan el origen de la música country en la década de los años 20. Específicamente en el año de 1924 con el lanzamiento de “Wreck of the Old 97”, canción de Vernon Dalhart que se convirtió en el primer sencillo exitoso del country.

Desde la década de los años 20, el country ha sido un género con muchas transformaciones

Un año después, en 1925, se fundó el Grand Ole Opry, un programa radiofónico de música country (de hecho es el más antiguo en los Estados Unidos) que se encargó de difundir la historia del género musical en el país vecino, así como los éxitos de artistas en el género que tocaban en bailes de graneros.

Si bien desde mediados de los años 20 comenzaron a aparecer canciones y artistas de country, la fundación y popularización del country moderno muchos se lo atribuyen a artistas como The Carter Family y Jimmie Rodgers, quienes en 1927 comenzaron con las primeras grabaciones de música en Bristol.

Jimmie Rodgers, por ejemplo, fue el primer artista en convertirse en una estrella de country. El músico y cantautor estadounidense agregó los ritmos de folk al country, lo cual dio paso a un estilo de música llamado ‘Hillbilly’ y la identidad al género más allá de la música.

‘Hillbilly’ es un término ofensivo que se usa en Estados Unidos para referirse a los habitantes de áreas montañosas que están alejados de la sociedad y tienen una apariencia campesina. Para ser más concretos, son personas que serían un Cletus de ‘Los Simpson’.

Cletus es el estereotipo del ‘Hilllbilly’ en E.U. Foto: Disney

Y hasta una manera de darle identidad a la gente en el sur de Estados Unidos

El término en general fue una manera en la que muchos se burlaban de la pobreza. Pero musicalmente, era simplemente llamar al country por lo que era: música de las montañas que estaba fuertemente influenciada por baladas folclóricas de Europa.

Y aunque en un principio la música country parecía estar dirigida a este sector de la población, lo cierto es que el género siempre gozó de una popularidad reconocida entre personas de alta clase y de otras partes de E.U. que disfrutaba del country a través de la radio.

El cantante de country Johnny Wright y los Tennessee Hillbillies (de izquierda a derecha, no identificados, Chet Atkins, Kitty Wells y Johnny Wright posan para un retrato en la estación de radio WNOX alrededor de 1942 en Knoxville, Tennessee. Foto de Michael Ochs Archives/Getty Images

Volviendo al tema de Jimmie Rodgers, el músico popularizó el country ‘Hillbilly’ por los tintes campiranos de instrumentos como el banjo. Pero también, por popularizar un estilo de escritura donde hablaba de sus experiencias en la ciudad de Meridian, en Misisipi.

Rodgers conoció a vagabundos y gente sin dinero en diversas calles, bares y trenes. Sus experiencias con diversas personalidades de la vida cotidiana estaban presentes en sus letras y sin quererlo, inspiró un estilo musical que después influyó en otros grandes artistas como Hank Williams y el mismísimo Johnny Cash.

Johnny Cash, Elvis Presley y hasta Bob Dylan son parte de la historia del country

De ahí todo tuvo un efecto de bola de nieve: Para los años 30 nació una vertiente del country: el género del Western Music, música dirigida para la población al oeste de los Estados Unidos y la cual tuvo un gran auge gracias al cine de vaqueros en Hollywood que existieron en ese entonces.

La década de los 40, por su parte, se presenció la creación del Western Swing, un subgénero del country (influenciado por el R&B) que nació en el estado de Texas y que se volvió básicamente popular por ser música para bailar que se diferenciaba bastante del conocido ‘Hillbilly’.

Pero la década de los 50 y la de los 60 fueron especiales en la historia del country. En el primero fue gracias a Elvis Presley y el boom que tuvo el rock & Roll también influyeron en el country, género con el que el músico interpretó y grabó varias canciones a lo largo de su trayectoria.

En el caso de los años 60, esta década fue cuando el mundo vio a grandes y reconocido artistas de country que trascendieron, como fue el caso de Johnny Cash y Buddy Holly que fusionaron el rock con el country (rockabilly) que dio paso a más subgéneros del country.

Pero internet, la radio y la televisión llevaron a Nashville y al género a ser de talla mundial

Uno de ellos fue el llamado ‘sonido Nashville”, el cual el guitarrista y productor de country, Chet Atkins, calificaba como el “sonido del dinero”. Y es que en la década de 1960, la música country se convirtió en una industria de millones de dólares que movía a dicha ciudad de Tennessee.

Entre miles de artistas que buscaban sobresalir en todos los subgéneros que existían hasta ese entonces, fue a finales de los años 60 cuando el country vio una competencia y auge en el género gracias a cientos de artistas que luchaban por ganar un lugar. Ya fuera entre el country comercial o el independiente.

Dolly Parton es una de las cantantes más famosas en la historia del country. Foto: Getty Images

Fue en esa etapa del tiempo donde también nacieron estrellas del country como Dolly Parton, considerada como una de las mejores cantantes y figuras artísticas dentro del country pop, así como Bob Dylan, quien también incurso en el country con canciones de protesta.

Durante los siguientes el country siguió en una transformación constante. Pero a mediados de los años 90 fue cuando comenzó su popularización con subgéneros como el new country, así como inventos del tamaño del internet mismo y shows como ‘American Idol’.

Keith Urban y Carrie Underwood en ‘American Idol’. Foto: Getty images

Tanto que lo encontramos en artistas recientes como Taylor Swift y Mumford & Sons

Aunque en los inicios se creó y popularizó para la gente que vivía en las montañas, el country recorrió un largo camino para convertirse en uno de los géneros musicales más influyentes en Estados Unidos. Pronto, los banjos dejaron de verse como algo aburrido y empezaron a popularizarse en canciones nuevas.

Desde bandas como Led Zeppelin y Mumford & Sons, hasta artistas como Taylor Swift y Elle King, en las últimas tres décadas hemos visto cómo el country se encuentra en canciones populares. Sin embargo, también se ha evidenciado el racismo dentro del género musical.

Claro que eso no quita el peso racial que ha existido en el country desde sus inicios

La conversación sobre el racismo dentro de la música country no la inició Beyoncé. De hecho, desde hace años se ha evidenciado cómo los músicos negros no han sido reconocidos por sus contribuciones en el género, como el uso del banjo, un instrumento con raíces africanas.

Otro ejemplo podría ser que en el año 2020, de los 139 miembros del Salón de la Fama de la Música Country, tres eran músicos negros. O igual cómo la mayoría de los artistas del género no se pronunciaron ante las muertes que iniciaron el movimiento del ‘Black Lives Matter’.

Foto: Getty Images

Si bien los músicos negros han jugado un papel más fundamental en las raíces del country, desde hace años la música country carga con el estereotipo de ser música exclusiva para gente blanca, cantada por gente blanca que ve en el género una esencia a sus raíces y a lo que consideran como “las buenas costumbres” donde el cambio no es algo bueno.

Aunque actualmente muchos intentan poner su granito de arena para cambiar esta narrativa, vemos casos como los de Lil Nas X y la misma Beyoncé, quienes a diferencia de otros artistas, se les ha recriminado por no ser “lo suficientemente country” para que sus canciones suenen en la radio.

Algo que parecer cambiará con ayuda de Beyoncé

Con Queen B, hace unos días se dio a conocer que una estación de radio de música country en Oklahoma, se negó a reproducir el sencillo “Texas Hold ‘Em”, asegurando que no pondrían a la cantante en la estación por el género musical que ellos difunden.

Luego de la polémica, el encargado de dicha estación indicó que todo fue un malentendido y no habían escuchado la nueva canción de la cantante, por lo que no sabían que ahora cantaba country. Incluso, aseguró que habrían negado la petición si se trata de una canción de los Rolling Stones.

Beyoncé le entrará al country en su próximo disco de estudio. Foto: Getty Images

Lo cierto es que muchos fans se quedaron con la sensación de que todo fue porque Beyoncé es una artista de color. Y ahora, con el próximo estreno de ‘Act II’, el mundo estará atento a si la cantante logra vencer el estereotipo racial del country. Un género musical que, sin duda, tiene una deuda gigante e histórica con la comunidad afroamericana.

