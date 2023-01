Pocos artistas logran ganarse el cariño de la gente como Adele. La cantante no sólo es querida por su música, sino por ser una inspiración y por conmoverse hasta las lágrimas con las historias de sus fans.

Justo eso fue lo que hizo Adele en una de sus más recientes presentaciones. La cantante se conmovió hasta el llanto cuando se dio cuenta de un detalle que no alcanzó a percibir en una primera instancia.

Adele. Foto: Getty.

Adele se conmovió hasta el llanto por el gesto de un hombre entre su público

Como seguro sabes, Adele suele caminar a veces entre el público mientras canta, situación que muchos aprovechan para sacar la selfie, grabar o poner en videollamada a personas que no pudieron asistir.

Pues bien, Adele pensó que eso último había hecho un hombre entre el público en su presentación, pero después se dio cuenta de la verdad. Él no estaba alzando su teléfono para “acercar” a una persona en videollamda, en realidad se trataba de una foto de su esposa mientras la cantante interpretaba “When We Were Young” (aiiiiiñ).

Foto: Captura al video de @adeletskyfall

Adele notó lo anterior minutos después, ya en el escenario, y no pudo contener el llanto.

“Cuando camino entre la audiencia, desearía que pudieran ver lo que veo… había un hombre… Él está ahí, ¿pueden verlo sosteniendo su teléfono? Creo que ella es su esposa“, dijo Adele ya con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura al video de @adeleincolombia (TikTok)

Los videos que ya se volvieron virales cañón

Pero al final no logró contenerse más y terminó llorando por el gesto del hombre en su presentación y por no haberlo notado antes: “Creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando“.

este es el hombre del cuál adele habló anoche: en pantalla le mostraba la imagen de su esposa fallecida mientras adele cantaba when we were young.

escribo esto mientras lloro ? pic.twitter.com/UtG61v1xrN — tatiana (@adeletskyfall) January 28, 2023

No puedes verlo, pero no paramos de llorar de este lado. ¡Neta te amamos, Adele!