Escucha “Straight To The Morning”, la nueva canción de Hot Chip y Jarvis Cocker

Un año después de que Hot Chip lanzara su séptimo álbum de estudio, A Bath Full of Ecstasy, parece que el grupo liderado por Alexis Taylor no piensa detenerse en cuanto a hacer música se refiere, pues a pesar de la cuarentena que aún se vive en gran parte del mundo, Alexis y compañía siguen brindándonos canciones nuevas para alegrar un poco el aislamiento por coronavirus.

La más reciente de ellas es “Straight To The Morning”, un nuevo sencillo en donde Hot Chip unió fuerzas con Jarvis Cocker, y la cual fue producida por la banda en compañía del productor británico Mark Ralph, conocido por trabajar con artistas como Years & Years, Friendly Fires, AlunaGeorge, entre otros más.

Hot Chip y Jarvis Cocker decidieron colaborar luego de tocar juntos en un DJ Set

Hot Chip escribió esta canción con la idea de que la interpretaran junto a Dua Lipa. Sin embargo, la idea original cambió cuando Alexis Taylor y su séquito se encontraron con Jarvis Cocker en el famoso restaurante Les Bains-Douches, en París, donde ambos estaban de Dj’s.

“‘Straight To The Morning’ es un himno disco sobre salir, para una época en la que la gente no puede salir, y cuenta con nuestro amigo Jarvis Cocker diciéndonos que vayamos “sin parar hasta el amanecer.”, menciona la banda en un comunicado.

Por su parte, el líder de Pulp comentó que esta colaboración fue la última sesión musical en la que se involucró antes del confinamiento por coronavirus, algo que ha sido bastante duro para él (y para todos).

“Fue muy desgarrador cantar una canción sobre bailar toda la noche en un club mientras sabíamos que no sería posible hacerlo en el futuro. Sin embargo, bailamos bastante en el estudio en el proceso. Fue muy divertido ser miembro del Straight Through Crew por un día.”, detalló.

“Straight To The Morning” cuenta con un colorido video

“Straight To The Morning” cuenta con un colorido video creado por CANADA –la casa productora audiovisual reconocida por realizar videos para artistas como Rosalía–, y dirigida por Réalité. Uno en donde vemos a un grupo de chicas divertirse haciendo retos de internet, peleas de colchones, karaoke y toda clase de destrozos en la casa de una de ellas y aprovechando que sus padres no están cerca.

Se los dejamos a continuación para que le echen un ojo a lo nuevo de Hot Chio y Jarvis Cocker:

Ver en YouTube

Cabe mencionar que este nuevo sencillo de Hot Chip y Jarvis Cocker tendrá una edición limitada en un vinilo de 10 pulgadas que incluirá la rola original, un remix de Mighty Mouse y unas cartas de juego de “Straight To The Morning”. Este vinilo estará limitado a 500 copias y será lanzado el 15 de enero 2021, aunque ya pueden preordenar uno dando click aquí.