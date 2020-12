How Bad Is You Spotify?: La app que desnuda tus gustos culposos y califica tu gusto musical

Si hay algo que amamos de esta época son los conteos de fin de año, esas listas que son una breve recapitulación de todo lo ocurrido en los últimos 12 meses. Musicalmente hablando nuestro top de Spotify es algo que esperamos con ansias, pues es el pretexto perfecto para presumirle al mundo lo melómanos/as que somos.

Si bien la finalidad de mostrar estas listas musicales es mostrarle al mundo las bandas y canciones que captaron nuestra atención este año –además de que tu crush se enamore de ti como en las películas–, es verdad que muchos toman este conteo como una competencia de ver quién sabe más de música o escucha los mejores géneros.

How Bad Is Your Spotify? llega para criticar tus gustos musicales

Si tú eres de esos (o conoces a alguien así) entonces tienes que conocer How Bad Is Your Spotify?, una AI que se atreve a hacer lo que pocos: decirte que tan malos son tus gustos musicales dependiendo de lo último que escuchaste en el año. Todo con un tono irónico y con ‘buenos fundamentos’.

Esta app asegura calificar tus gustos musicales basándose en más de dos millones de datos recabados en reseñas de sitios como Pitchfork, recomendaciones de tiendas de discos y páginas underground en Reddit que ni los más indie conocen. ¡Ah prro!

Y acá te decimos cómo interactuar con esta AI

Para probar esta ingeniosa lista, basta con entrar al portal desarrollado por el sitio web The Pudding (acá puedes dar click) y permitir el acceso a tu biblioteca de Spotify.

Una vez que lo hagas comenzarás a interactuar con la AI, quien escaneará tus gustos musicales e irá haciendo preguntas o acertijos para criticar esas canciones o artistas que escuchaste durante el 2020, calificando incluso si tus preferencias en la música son básicas o ya están un poco pasadas de moda.

¿Qué tan malos son tus gustos musicales?

Sin duda, How Bad Is Your Spotify? es una versión más irónica y divertida del conocido Wrapped, el cual te muestra los minutos, artistas, canciones, podcasts y más cosas que escuchaste una y otra vez en el año y a través de la plataforma de streaming ¿Se atreven a averiguar qué tan malos son sus gustos musicales? 🤔