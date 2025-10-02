Lo que necesitas saber: El lanzamiento oficial de ‘How I did get here?’ es el 23 de enero del 2026.

Louis Tomlinson regresa a los escenarios con su nuevo álbum ‘How I did get here?’. Su primer sencillo ‘Lemonde’ es el adelanto perfecto para saber lo que nos espera. Ritmos y letras completamente distintos a los que escuchamos en sus dos primeros discos, ‘Walls’ y ‘Faith in the future’ con más metáforas, pero sin dejar de lado esas letras íntimas que nos ha regalado antes. Ahora vuelve con un sonido más alegre, bailable y ese toque arriesgado que caracteriza su música.

Lo mejor de todo es que las ‘Louies’ de todo el mundo van a poder disfrutar de las canciones en vivo, por que ya confirmó que tendrá tour en Europa y Estados Unidos. Y aunque todavía no hay fechas para la gira en Latinoamérica, es un hecho que México está entre los países que Louis visitará el próximo año.

Louis Tomlinson / Fotografía BMG

Es el tour más grande que ha tenido en su carrera como solista, solo basta ver su fecha en el Madison Square Garden. Una muestra clara de su crecimiento como artista desde el estreno de ‘Just Hold On’ hasta el de su tercer álbum.

Louis Tomlinson y todo sobre ‘How i did get here’

Louis Tomlinson define ‘How I did get here?’ cómo el álbum que siempre quiso hacer y no es para menos, está vez aprovechó la experiencia que tuvo con ‘Walls’ y ‘FITF’. En esos dos primeros materiales fue demasiado precavido, se quedó en esa zona segura que conocía, pero siempre con el deseo interno de explorar más allá.

Y está vez lo logró, al escucharlo se siente profundamente orgulloso del resultado final, algo que no sucede con ‘Walls’, hasta la fecha sigue identificando la frustración que sentía en aquel momento. Así que, podemos decir que no solo es el mejor álbum, también el más arriesgado.

“La experiencia del último de los dos discos anteriores definitivamente influyó en este disco, así que creo que es un disco de mejor calidad por esa razón. Me arriesgo más en este disco y creo que parte de mi frustración y reflexión al escuchar los discos en su conjunto, en los dos anteriores, y especialmente en el primero, es que no me arriesgué lo suficiente. Fui un poco, demasiado, precavido. Así que creo que esto definitivamente implica más riesgo”.

Si la vida te da limones….

Louis Tomlinson sin duda aprovechó al cien por ciento ese dicho de ‘Si la vida te da limones haz limonada’. Con su tercer álbum está exprimiendo todo el jugo a su capacidad, creatividad y propuesta musical que siempre tuvo en la mente, pero hasta ahora pudo convertirlo en realidad. Es más, hasta se abrió su cuenta en Tiktok, algo que dijo que nunca haría, acá se las dejamos para que vayan a seguirlo.

Y está vez, está tan convencido de su trabajo y lo de que logró en el estudio de grabación que no tiene miedo a los críticos, solo está centrado en que le guste a su gente, a sus fans, a todas esas personas que lo han visto crecer y evolucionar durante la mitad de su vida en los escenarios. “Si a la gente le gusta, si a los fans les gusta, no me importa lo que digan los críticos. Es lo que es, no me preocupan esas cosas”.

México y las vallas publicitarias de Louis Tomlinson para anunciar el nombre del disco

Louis Tomlinson puso el nombre de su disco en seis ciudades distintas; una palabra por ciudad hasta formar ‘How i did get here?, una idea que fue totalmente pensada para divertir y entretener a las fans. Sabe perfectamente que son expertas en encontrarle la explicación a los pequeños detalles.

“Siempre reto a todos a mi alrededor a crear la mejor búsqueda de easter eggs para mis fans porque sé que les encanta todo eso y descifrar todo el código y todo eso, y creo que eso hace que los días de lanzamiento sean muy divertidos y emocionantes para ellos. Esas cosas son realmente importantes para mí y creo que para los fans”.

Así que con todo y que la valla de México fue de las últimas en aparecer, fue un momento que el propio Lou disfrutó mucho ¡Buen trabajo ‘Louies’!

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Esa pregunta es la primicia del disco de Louis Tomlinson, una frase que está llena de reflexión. Para él la aventura inició cuando era un pequeño chico de Doncaster con un sueño en el bolsillo y un mundo por conquistar. Con One Direction recorrió ese mundo y consiguió el éxito que tanto había soñado.

Sin embargo, lo más extraordinario de su carrera es que también ha conseguido el éxito en solitario, con su propia voz, sus propias letras y sus ideas. Hubo un tiempo en el que él mismo no se creía capaz de conseguirlo, pero ahora puede ver con sus propios ojos que es capaz de lograr más cosas de las que imaginó.

Louis Tomlinson / Fotografía Getty Images.

“Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sin duda, pero siempre estoy muy agradecido. Creo que ese tipo de reflexión reside en mí. Para ser honesto, estoy bastante agradecido. Es un reflejo definitivo de cómo me siento. Y también he llamado a la gira: ‘How I did get here?’. Quiero que la gente disfrute de esos momentos juntos”.

El lanzamiento oficial de ‘How I did get here?’ es el 23 de enero del 2026, a partir de entonces y con el inicio de la gira solo seremos testigos de cómo Louis conquista, una vez, el mundo con su voz y junto a sus fieles fans en cada uno de sus shows.