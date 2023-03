Durante los últimos años dentro de la industria musical y al medir si la presencia femenina ha aumentado, muchos nos enfocamos en analizar la lista de mujeres que forman parte de carteles de festivales. Pero, ¿qué hay de quienes pertenecen a la industria y están abajo del escenario?

Dentro de la música existen muchas mujeres que también forman parte de dicha industria: desde quienes realizan las cuentas en sellos discográficos, hasta las que afinan los últimos detalles para que la música de los y las artistas llegue a nuestros oídos.

Idania Valencia es una ingeniera de audio mexicana que trabaja en uno de los estudios más reconocidos de Nueva York. Foto: Idania Valencia (Cortesía)

Idania Valencia es una ingeniera de sonido mexicana

Justamente a ese rubro pertenece Idania Valencia, una ingeniera mexicana de mastering que ha trabajado con artistas de renombre como Marina Diamandis, Of Monsters and Men, X Ambassadors y Sam Smith. En este mes de marzo les contamos más sobre ella.

La pasión de Idania por la música comenzó cuando ella era adolescente al comenzar a tocar el piano y escribir canciones. Algo que la llevó a estudiar composición musical en la Academia de Música Fermatta, donde también le entró a la producción musical y la ingeniería de audio como consejo de sus papás para tener un plan de respaldo en su carrera.

Idania Valencia estudió primero en México. Foto: Academia Fermatta (Facebook)

Comenzó a estudiar música, pero se inclinó hacia la ingeniería de audio

En una entrevista que tuvimos este mes, en el marco del Día de la mujer, Idania nos contó cómo fue que al estudiar se dio cuenta que muchas personas quieren entrarle a la música por ser considerada una carrera fácil, y en donde sólo creen que es cantar.

“El primer año había demasiadas personas que querían estudiar música, supongo que no sabían a lo que se estaban metiendo. Y de ahí al segundo año más de la mitad de las personas ya no estaban”, nos detalló Idania Valencia sobre sus días de escuela.

Idania comenzó su formación por la música, aunque se inclinó a más cuestiones técnicas. Foto: Idania Valencia (Instagram)

“Ahí te empiezas a dar cuenta que tanto la música como la ingeniería no son carreras fáciles como las personas piensan o que sólo vas a ir a cantar o a tocar; hay un montón de teoría y cosas que hacer”, aseguró al agregar que ella siempre tuvo una inclinación por la teoría musical.

“Creo que eso me hizo irme más hacia el lado de la ingeniería que la composición, porque tiene muchas cosas técnicas, pasos a seguir y cosas que tienes que saber para poder entender cómo funciona la música”, agregó.

A Idania Valencia le gusta el lado técnico de la música. Foto ilustrativa: Getty Images

Idania Valencia se encarga de afinar la música antes de que se lance al mercado

Idania Valencia es ingeniera en mastering y ella, en palabras más coloquiales, se encarga de preparar y revisar la calidad de sonido en la música ya grabada, para que posteriormente las piezas puedan llegar a nuestro oídos a través de vinilos, discos, plataformas de streaming y más.

“Lo que me llamó la atención del mastering es la idea de ser los últimos oídos o la última opinión de que algo salga y poder decir ‘Esto suena muy bien, pero creo que le falta esto’ o ‘Creo que podría estar mejor con un poquito más de brillo'”, nos contó Idania sobre su trabajo como ingeniera de masterización.

Foto ilustrativa: Getty Images

“La idea de que sé que alguien ha tenido mucho tiempo trabajando en un producto y ya lo tiene, ya está casi en la recta final, y poder ser esa última opinión que le pueda poner el toque siempre me llamó la atención“, nos relató Idania en nuestra charla donde contó que su carrera no es muy conocida en el rubro.

“La carrera de ingeniería, aún entre la industria, no es muy común. Generalmente pocas personas en la industria la toman… se tiene esta impresión de que es una carrera que solamente pocas personas con un buen oído y muchos años de experiencia puede cursar”, mencionó Idania.

Idania Valencia es de las pocas mujeres de sonido que existen en la industria. Foto: Sterling Sound (Instagram)

Idania encontró su camino en Estados Unidos con uno de los estudios de grabación más reconocidos

Aunque Idania estudió en México, se mudó a Orlando, Florida, para estudiar ingeniería de audio en la Universidad Full Sail. Ella se graduó en 2015 e inmediatamente comenzó a pedir trabajo en varios estudios de masterización.

Sterling Sound ha sido el hogar de algunos de los ingenieros de masterización más talentosos y experimentados del mundo, como es el caso de fallecido Tom Coyne, quien trabajó con artistas como Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Bruno Mars y otros con los que ganó varios premios Grammy.

Idania Valencia fue parte del equipo del fallecido Tom Coyne, conocido ingeniero de sonido. Foto: Sterling Sound

Valencia comenzó haciendo controles de calidad y pasó a ser ingeniera de mastering

De hecho Idania comenzó en el equipo de Coyne haciendo controles de calidad, pero desde el inicio dejó en claro que ella quería dedicarse a la ingeniería de mastering: “Aunque fue un proceso largo, siempre me guiaron y me apoyaron en mi tiempo libre a hacer practicas y cosas así”.

Fue hasta 2027 cuando Idania Valencia tuvo su primer trabajo como ingeniera de mastering al hacer el remix ‘Influence’ que TM88 le hizo a Tove Lo, una oportunidad que si bien llegó gracias a la fama del estudio mencionado, también fue por su gran talento y esfuerzo.

Lo cual posteriormente la llevó a trabajar con artistas como Marina y Sam Smith

“Conforme pasaron los años mi jefe me fue confiando más sabiendo que ya podría tener la habilidad de masterizar; si mi jefe estaba enfermo, de viaje o con cualquier contratiempo, la manager me recomendaba. Así fue como empecé.”, recuerda.

Desde entonces, Idania comenzó a trabajar en proyectos de renombre como “Belong”, la canción de 2020 de X Ambassadors, o “For The Lover That I Lost”, uno de los sencillos de ‘Love Goes’, el álbum más reciente de Sam Smith. Sólo por mencionar algunos de ellos.

Idania Valencia ha tenido buenas experiencias en su trabajo como ingeniera de mastering

Aunque Idania Valencia realiza una profesión que muchos podríamos pensar no es para mujeres, ella considera que es afortunada porque siempre ha tenido buenas experiencias en el trabajo y nunca ha recibido tratos machistas o xenófobos de alguien.

“Mis jefes, aunque todos han sido hombres siempre me han tratado con mucho respeto, apoyado. Nunca ha existido eso de ‘no puede hacer eso porque eres mujer'”, nos cuenta la ingeniera en mastering que sabe muy bien que su experiencia es individual.

Idania siempre ha contado con el apoyo de sus jefes. Foto: Idania Valencia (Instagram)

Y ha sido gracias a personas como su mamá que siempre la alentaron a cumplir sus sueños

“Estoy consciente de que no es el caso de todo el mundo ni el caso de todas las mujeres. En eso sí tengo que decir que soy privilegiada por encontrar un buen camino”, aseguró Valencia quien también agregó, jamás se puso límites al querer hacer las cosas.

“Creo que todo esto también empieza desde casa, tanto con mi papá como mi mamá. Mi mamá no se llama feminista, pero lo es, ella siempre fue de ‘tú puedes hacer lo que tú quieras’ y era de que no hubiera algo que no pudiera hacer por ser mujer”, aseguró sobre el apoyo desde casa.

Idania fue la encargada de masterizar la rola “For the Lover That I Lost”, de Sam Smith

Idania Valencia espera que cada vez más niñas y mujeres se interesen en la ingeniería de sonido

Si bien cualquier tipo de ingeniería actualmente se relaciona a un campo para hombres, Idania Valencia asegura que en el caso de la ingeniería de sonido es más la falta de información que las niñas y adolescentes tienen sobre esta carrera.

“Es falta de exposición. Si más niñas o mujeres me ven siendo ingeniera en mastering van a decir “ah, ¿qué es eso?” Y les va a llamar la atención”, agregó.

“Sería padre que mas niñas se interesen… cada vez hay más apertura hacia nosotras; es más que se avienten y empiecen”, afirmó Idania, quien ya hasta tiene su propio curso en Mix With The Masters, quienes organizan los eventos más prestigiosos y solicitados para productores e ingenieros musicales.

Y eso ayude a que la presencia de las mujeres aumente dentro de la industria

Claro que el consejo no son palabras al aire, pues aunque aún hay mucho camino que recorrer, Idania Valencia ha notado que en los últimos años las mujeres han comenzado a ganar más puestos en la industria musical más allá del que ya ocupan las artistas.

“Cuando yo comencé hace 8 años había un número igual de mujeres y hombres en el management, por ejemplo, y ahorita son más mujeres. En el espacio donde trabajo estoy rodeada de mujeres que hacen otras cosas… entonces sí he notado el aumento de mujeres”, aseguró.

Idania Valencia espera que más niñas se animen a querer estudiar ingeniería de audio. Foto: Idania Valencia (Cortesía)

La presencia de mujeres aún tiene mucho por expandirse, sobre todo en el terreno de la música, pero es bueno saber que lo hace aunque sea a pasos pequeños. Algo que honestamente esperemos cambie, sobre todo en áreas como la de ingeniería en mastering, en los próximos años.