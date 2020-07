Idles baja la energía y respira en su nuevo sencillo “A Hymn”

Idles, la banda de rock inglesa formada en Bristol, no quiere acostumbrar a sus fanáticos a quedarse sin música. Ante el anuncio de su nuevo disco Ultra Mono y el lanzamiento de sus dos primeros sencillos, no hay nada de los que nos podamos quejar. Y menos con el lanzamiento de “A Hymn”, el tercer sencillo del disco.

Si Idles nos ha acostumbrado a algo desde que debutaron con Brutalism en el 2017, es a su rock enojado, fuerte y extremadamente británico. Esta no ha sido la excepción en “Mr. Motivator” y “Grounds”, sus primeros sencillos. Sin embargo, “A Hymn” opta por un estado de ánimo completamente diferente. Idles decide desplegarse lenta y constantemente durante 5 minutos.

El líder Joe Talbot y Idles, describen “A Hymn” como “un himno que se regocija en el siniestro virus carnívoro del peatón. Canta la melodía de los dientes normales hundiéndose en tu cuello mientras duermes de pie con los ojos abiertos. Amén”. Además del sencillo, los ingleses compartieron un video divertido dirigido por Ryan Gander. Ahí podemos ver a los miembros con sus padres siguiendo el pulso lento de la vida suburbana inglesa.

Ultra Mono, llega para convertirse en el tercer disco de la banda en un lapso de 4 años y el primero desde Joy as an Act of Resistance del 2018. Su nuevo esfuerzo llegará el 25 de septiembre de este mismo año. El LP cuenta con las contribuciones de Jehnny Beth, miembro de Savages, Warren Ellis de Nick Cave, David Yow de The Jesus Lizard y el productor de hip-hop Kenny Beats.

Sobre su sencillo pasado “Grounds”, Joe Talbot dijo: “(Es) una canción que encarnó la autoconfianza y nos dio autoconfianza. Fue un golpe a todas las dudas que acumulamos a partir del ruido que dejamos entrar muy fácilmente”.

Continuó: “Queríamos hacer el sonido de nuestros corazones como una banda marchante, armados con un martillo y una sonrisa”, explicó. “Queríamos hacer el sonido de nuestro motor encendiéndose. Entonces lo hicimos”. Escuchen a “A Hymn” a continuación: